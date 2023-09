Darsena Dec, vacilla la società di gestione. E intanto continua la fuga delle barche

Il fuggi-fuggi dalla Darsena Dec di via Torino a Mestre, è durato per tutta la giornata di venerdì. C’è chi ha messo in pratica il consiglio di un amico avvocato o commercialista di levare le tende quanto prima ed entro e non oltre sabato; chi ha ricevuto la mail dell’amministratrice che si occupa dei posti auto a ridosso della banchina dove insistono le residenze e i loft, la quale avvertiva di togliere le macchina. Dalle auto si è passati alle barche.

La psicosi, dunque, non si è fermata, ma è proseguita per tutta la giornata di venerdì, anche perché se è facile spostare un’auto, non è poi così semplice portare via su due piedi una barca. E così non solo la corsa a farsi consegnare il natante, ma anche a trovare posto da un’altra parte.

C’è chi, persino, ha lanciato allarmi social e su Facebook, dove ognuno ha detto la sua su quanto stava accadendo. Qualcuno sosteneva anche che per andarsi a prendere la barca nel rimessaggio, bisognasse ingaggiare un legale. È apparso persino un video, che riprendeva in diretta le movimentazioni nello specchio d’acqua.

«Le darsene disponibili sono tutte occupate da barche ex Dec», spiega un cliente che da venerdì telefona a destra e a manca per trovare un parcheggio al suo yacht di piccole dimensioni. «Mica è così semplice avere una soluzione su due piedi, stiamo parlando di barche e di posti lungo corsi d’acqua o porticcioli».

Una partita complessa, quella relativa alla Darsena Dec, braccio operativo per quel che riguarda il rimessaggio della Immpart Srl, con sede a Padova, all’interno della quale c’è una parte della famiglia Danieli. Un pezzo di un puzzle che affonda le radici nel più grande ambito di tutta l’area del Laguna Palace. L’anno scorso era stato nominato un cosiddetto “compositore di crisi”, stabilito l’ammontare dei debiti, tentate varie soluzioni e sembrava anche che la darsena dovesse rinascere grazie a una modalità di recupero dei debiti.

Le soluzioni proposte, invece, non sembra siano andate a buon fine e non tutti i soggetti coinvolti abbiano trovato una quadra. Giovedì in tribunale a Padova, che ha in mano la partita, si è riunita la camera di consiglio, ma non è stata ancora definita una decisione in merito alla procedura concorsuale, si attende una Pec. Sarà nominato un curatore, che potrebbe decidere – questo il timore dei clienti – di mettere i sigilli e sequestrare parte della darsena e dei rimessaggi, oppure procedere con un esercizio in continuità. Nell’incertezza e nella cornice di un quadro complesso, ciascuno ha chiesto ad amici e conoscenti.

Così anche venerdì mattina, alla Darsena Dec c’era la coda. E c’è chi ha visto occhi gonfi e sfoghi dei dipendenti. «Trovare posto per 400 barche è impossibile» spiega chi mastica la materia «questo è il vero problema dei problemi, quote già versate a parte: vedremo se una soluzione sarà trovata, ma ci sono già liste di attesa nelle principali darsene e rimessaggi ora, e sappiamo per certo che è tutto pieno praticamente ovunque».