Studente morto in stage, una panchina e una fontanella a Ceggia per ricordare Giuliano De Seta

«Il tuo ricordo apra i cuori ad un futuro di consapevolezza e responsabilità nella vita, nella scuola e nel lavoro». È il messaggio impresso nella targa che accompagna la fontanella e la panchina che i genitori di Giuliano De Seta – papà Enzo e mamma Antonella – hanno voluto donare alla comunità di Ceggia nel primo anniversario della morte del loro amato figlio.

Giuliano De Seta è lo studente 18enne che ha perso la vita, nel settembre 2022, in un tragico incidente avvenuto in un’azienda di Noventa, durante uno stage dell’alternanza scuola-lavoro.

Giuliano De Seta, morto a 18 anni durante l'alternanza scuola-lavoro

La panchina e la fontanella sono state inaugurate sabato 23 settembre nel parco di via Folegot a Ceggia. In tanti hanno voluto partecipare alla cerimonia: gli ex compagni di classe di Giuliano, gli amici del paese e quelli dei familiari. C’erano anche i genitori di Lorenzo Parelli, altro giovane studente scomparso in un incidente durante uno stage. Come Giuseppe Lenoci. Tre casi che hanno scosso le coscienze del Paese, suscitando un dibattito nazionale sull’alternanza scuola-lavoro.

Mamma Antonella ha voluto ricordarli nel suo messaggio, letto dopo la scopertura della targa fatta insieme al marito. «Come famiglia abbiamo sentito il bisogno di lasciare un segno tangibile, una panchina e una fontana, come luogo per riflettere», ha detto Antonella, «Siamo qui tutti insieme a ricordare Giuliano, il suo sorriso e la sua voglia di vivere. L’acqua, simbolo di vita, a rappresentare l’amore che ci ha legato e che ci lega a Giuliano. Una comunione di cuori per sempre. Il pensiero va anche a Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, uniti a Giuliano nella stessa sorte, e alle loro famiglie che ci fanno sempre sentire la loro vicinanza».

«Ringrazio Antonella ed Enzo per questo dono che hanno fatto alla comunità. Un dono importante», ha commentato il sindaco Mirko Marin, «Penso che tutti noi, passando davanti a questo luogo, avremo un pensiero per Giuliano e potremo, quando parleremo con qualcuno di sicurezza, avere un occhio di riguardo in più verso questi problemi». La cerimonia è stata accompagnata da un momento di preghiera celebrato dal parroco don Alessandro Ravanello. Il poeta Fabio Franzin ha letto una toccante poesia dedicata a Giuliano, mentre l’artigiano Corrado Gabatel ha donato la struttura che fa da base alla targa.