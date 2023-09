Tartaruga protetta trovata a spasso per Caorle. Recuperata dai carabinieri

Tartaruga appartenente a una specie protetta in via di estinzione recuperata a Caorle dai carabinieri. L’ipotesi prevalente è quella di un abbandono.

La tartaruga di razza Centrochelys sulcata è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Cites di Venezia, in collaborazione con la stazione carabinieri di Caorle, in quanto rinvenuta nei pressi di una abitazione proprio nel centro della cittadina marinara. Un cittadino aveva notato la testuggine in strada, non lontana da casa sua, intuendo potesse trattarsi di una specie protetta. L’ha portata a casa, comunicando tutto ai carabinieri, in attesa che la venissero a prendere.

Mancava il marcaggio, cioè il tracciamento tramite microchip o altri sistemi.

La Centrochelys sulcata è la tartaruga più grande originaria del continente africano ed ha un carapace lungo fino a 85 centimetri, arrivando a pesare fino a 100 kg per i maschi. L’esemplare è protetto dalla convenzione Cites: può essere detenuto, venduto e acquistato in presenza della documentazione che ne attesti l’origine legale.

Quella rinvenuta, un maschio in buona salute di circa 70 cm di lunghezza e di oltre 15 chili di peso, è stata sottoposta a sequestro penale a carico di ignoti ipotizzando i reati di abbandono di animale in quanto specie non autoctona del posto ove è stata ritrovata e di detenzione senza la legittima documentazione Cites.

“Ringraziamo il privato che ha individuato l’animale – riferiscono dall’Arma – Ora la tartaruga è al sicuro”.

Per ora la testuggine è affidata al Centro di recupero fauna esotica, selvatica e tartarughe marine di San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia.