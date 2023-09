Aviaria, strage di beccapesci nella laguna di Venezia

Una “strage degli innocenti” in laguna. Migliaia di pulcini di beccapesci sono morti nelle ultime settimane a causa di un’epidemia di aviaria. Niente di pericoloso per l’uomo, ma la specie che da qualche anno nidifica sulle barene tra Murano e l’Arsenale, unico luogo in Italia insieme alle lage di Manfredonia, ha subito un duro colpo.

Tre anni fa furono le acque alte fuori stagione a distruggere centinaia di uova. Sommerse a sorpresa dalla marea. Quest’anno il caldo eccezionale, poi l’aviaria. Uno spettacolo della natura, quello dei beccapesci, che rischia di non ripetersi nella prossima stagione. Questa colonia di uccelli è infatti molto attenta alle condizioni ambientali in cui decide di impiantare i nidi. E l’anno prossimo, dicono gli esperti, potrebbero anche decidere di non tornare. Spettacolo ben visibile nei mesi estivi, da maggio a settembre.

Il beccapesci, nome scientifico Starna Sandvicensis, famiglia delle Starnidae, è infatti famoso proprio per la sua abilità di pescatore. Percorre molti chilometri ogni giorno alla ricerca dei pesciolini che poi porta ai piccoli nei nidi. Vola con il caratteristico stridio dalla barena al mare, verso la bocca di Lido, alla ricerca dei pesci che afferra con il becco dopo una velocissima picchiata in acqua. Lontana somiglianza con la gabbianella, corpo bianco e testa nera, lungo da 35 a 40 centimetri, con una apertura alare che può arrivare fino al metro.

Un esemplare adulto del beccapesci

La scoperta della colonia distrutta dei beccapesci di laguna è stata fatta da Roberto Valle cardiologo veneziano con la passione per l’avifauna di laguna, che effettua rilievi periodici sulle specie della laguna accompagnato dall’esperto Paolo Garlato. «Una situazione preoccupante», dice, «quel giorno abbiamo trovato in acqua moltissimi piccoli». E racconta di storie incredibili legate a questa specie di uccelli. Di un giovane esemplare nato in Olanda, a cui i ricercatori avevano messo un anello con radio sulla zampa. Ebbene, l’uccello è stato segnalato dopo qualche mese a Città del Capo, in Sudafrica, poi nella laguna di Venezia.

Viaggi incredibili, migliaia di chilometri percorsi alla ricerca del luogo migliore dove nidificare e deporre le uona. Il beccapesci è segnalato in Adriatico solo dal 1979, quando si stabilì nelle Valli di Comacchio. Poi l’arrivo in laguna, nelle terre emerse davanti all’Arsenale, e a Manfredonia in Puglia.

Oggi sono le due uniche colonie in Italia di questi uccelli, molto diffusi nei grandi laghi dell’Est Europa. In laguna si riproducono, e nutrono con i pesciolini pescati i loro piccoli. Non temono gli umani e si sono abituati anche al passaggio di barche e vaporetti. Un po’ di più i predatori e i grandi cormorani, oltre al gabbiano comune, che fanno incetta dei preziosi e prelibati “sardoni”.

Adesso la strage, provocata da qualche esemplare infetto. L’infezione era stata segnalata nei mesi scorsi anche per i gabbiani, rimasta però circoscritta. I beccapesci, che vivono in grandi gruppi, hanno visto invece la scomparsa di quasi tutti i loro piccoli. Una vera strage, a cui certo non è estraneo il cambiamento climatico. Un fenomeno all’attenzione e allo studio degli esperti biologi e del Museo di Storia Naturale.