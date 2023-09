"Pane in piazza", a Mestre l'arte bianca in mostra

Piazza Ferretto torna ad essere la “casa” dei migliori maestri della panificazione provenienti da tutta Italia in occasione della manifestazione “Pane in piazza”, promossa dalla Confcommercio di Mestre, dall’associazione Panificatori di Venezia e provincia, col patrocinio della Camera di commercio di Venezia Rovigo e del Comune di Venezia, nell’ambito de “Le Città in Festa”. Due giorni dedicati al pane, cibo tra i più amati per un pasto ricco o un veloce spuntino. In piazza nel gazebo della manifestazioni i maestri dell’arte bianca sfornano pane, pizza e focacce con l'aiuto e il supporto dei giovani studenti dell’Istituto Berna di via Bissuola. La manifestazione si è aperta con la Benedizione da parte di Don Gianni Bernardi, alla presenza dell'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, del presidente di Confcommercio Mestre e presidente dell’Associazione panificatori di Venezia e Provincia Massimo Gorghetto. Ospite d'eccezione di questa edizione: Fulvio Marino, panificatore, autore e volto noto delle reti Rai. Un'edizione quest'anno dedicata interamente a Ezio Testolin, il maestro panettiere di Calvene venuto a mancare di recente. Un’attenzione particolare, in questa quinta «edizione, spiega l’assessore Mar è dedicata ai bambini con nuovi laboratori per mettere letteralmente le mani in pasta e i proventi verranno devoluti in beneficenza, quindi vi aspettiamo in Piazza Ferretto». Tanti gli appuntamenti come i laboratori per i bambini totalmente gratuiti e della durata di circa mezz’ora. La due giorni prosegue domenica, dalle 9 alle 19 e sempre in Piazza Ferretto. Alle ore 11.30 è prevista nel Duomo di S. Lorenzo, con il parroco Don Bernardi, la oramai tradizionale Benedizione del Pane. Dice il presidente Gorghetto: «Ci interessa far capire al pubblico e a tutti coloro che acquisteranno un prodotto da forno artigianale l’amore e la passione che c’è dietro a questo mestiere, le competenze acquisite negli anni, nonché la ricerca della qualità che passa attraverso la scelta accurata delle materie prime». Le foto della prima giornata dell'agenzia fotografica Porcile. —