Mestre, la Finanza in via Piave: droga sequestrata, stangate attività con lavoratori in nero

Oltre 200 persone controllate, 11 delle quali segnalate perché in possesso di hashish, cocaina e marijuana, sequestri di sostanze e oltre 700 euro in contanti, probabile provento di spaccio, più controlli alle attività commerciali. Sono in sintesi l'esito dei controlli della Guardia di Finanza di Venezia nella zona del quartiere Piave di Mestre, con l'impiego di oltre 80 uomini, soprattutto in orario serale e notturno.

I controlli sono stati incentrati nella zona della stazione ferroviaria, con l'ausilio di tre unità cinofile del Gruppo di Tessera e un elicottero della sezione aerea di Venezia.

A due cittadini tunisini denunciati per spaccio sono stati sequestrati 80 grammi di hashish, 30 di cocaina e oltre 700 euro in contanti. Uno dei due, privo del permesso di soggiorno, è stato arrestato e sottoposto a processo per direttissima, al termine è stata emessa la misura del divieto di dimora nel Comune di Venezia, e un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Sono stati inoltre rinvenuti 600 grammi di hashish nascosti tra i cespugli e in un tombino, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L'attività di polizia economico-finanziaria ha interessato 12 esercizi commerciali tra ristoranti, mini-market, bar e strutture ricettive, con la contestazione di violazioni amministrative per oltre 50 mila euro, otto lavoratori impiegati in nero o irregolari e il sequestro di oltre 1.500 articoli non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo, del valore complessivo superiore ai 10 mila euro.