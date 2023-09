A Venezia i proprietari di case turistiche bocciano la bozza Santanché

I semi sono stati gettati, ora si attende di vedere come cresceranno. Ieri, dopo quasi due anni di dibattiti sul territorio locale e nazionale, il gruppo Alta Tensione Abitativa è approdato a Roma, a Palazzo Carpegna, una delle sedi del Senato.

Gli autori della proposta di legge sulla regolamentazione delle locazioni turistiche hanno presentato davanti ai parlamentari interessati in cosa consiste e ora attendono che venga istituita un’apposita commissione per aprire il dibattito in Parlamento.

Intanto, sempre ieri, l’associazione Bre.Ve, a favore delle locazioni turistiche e degli affitti brevi, ha inviato una nota in cui viene contestata la bozza di proposta di legge della ministra del turismo Daniela Santanché. Per i proprietari di locazioni il testo diffuso sarebbe mirato «a contrastare la locazione delle abitazioni private» introducendo «un numero ingiustificato di divieti, limitazioni, requisiti e obblighi». Il tema degli affitti interessa più fronti.

Partendo dal gruppo veneziano che ha proposto uno strumento per le città schiacciate dal turismo.

«La nostra proposta vuole essere super partes ed è volta a tutte le amministrazioni che vogliano dare un freno agli affitti selvaggi e alle conseguenze che ricadono sui residenti e anche sugli studenti» ha spiegato l’architetto Giovanni Leone, tra i relatori: «Ora i parlamentari parleranno ai colleghi e, dopo aver individuato la commissione competente, decideranno chi presenterà il progetto». L’iter potrebbe interessare le singole regioni.

A spiegare gli aspetti più tecnici c’era la consigliera regionale Elena Ostanel del Veneto che vogliamo: «L'Italia, nonostante l'importanza dei flussi turistici per la propria economica, è uno dei pochi Paesi europei a non avere nessuna norma sugli affitti brevi, e non ce lo possiamo più permettere. A oggi il progetto di legge è stato approvato in commissione Cultura Veneto e deve approdare in Commissione Urbanistica. Il mio impegno sarà quello di portare il Veneto ad essere la prima regione ad approvare questa proposta, per spingere il Parlamento a fare presto».

Sul fronte opposto, 14 associazioni hanno inviato una lettera al ministro del Turismo esprimendo totale contrarietà alla proposta Santanché: «Lo ribadiamo, non si tratta di un’attività economica-imprenditoriale, come invece intesa dalla bozza del ddl Santanché, ma dell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito: quello di poter dare in locazione un proprio immobile, seppur per periodi brevi, nel rispetto della norma vigente». A firmare: Abbav, Aigab, Breve, Confassociazioni real estate, Confedilizia, Fare, Fiaip, Host+host, Host Italia, myguestfriend, Ospitami, Pro-locatur, Property managers Italia, Rescasa Lombardia.