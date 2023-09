A Valli di Chioggia cimitero senz’acqua da un mese. Visite ai defunti con la bottiglia

Cimitero di Valli di Chioggia senz’acqua da quasi un mese, residenti costretti a portare le bottiglie da casa per pulire le tombe e annaffiare i fiori.

Solo in questi giorni sembra che il Comune si sia deciso ad intervenire. L’acqua corrente è stata chiusa perché le tubature che servono il camposanto di strada dei Sedici Laghi erano rotte in due punti e in attesa dell’intervento idraulico, Sst, la società comunale che gestisce i cimiteri, ne ha disposto la chiusura per evitare sprechi e rotture maggiori.

Il guasto è stato segnalato per la prima volta a inizio settembre quando alcuni visitatori abituali si sono accorti delle perdite e hanno contatto il Comune prima e Sst poi. La segnalazione ha avuto come prima reazione la serrata del contatore. Dopo una settimana un altro utente ha richiamato per sollecitare l’intervento di sistemazione delle tubazioni e era stato assicurata la riparazione entro pochi giorni spiegando che l’idraulico contattato era già stato in sopralluogo e aveva preparato il preventivo, ma che si attendeva l’autorizzazione comunale per procedere con i lavori.

«Abbiamo fatto presente», racconta un residente, «che molti di noi, soprattutto gli anziani, partono da casa a piedi con le bottiglie di acqua per poter annaffiare i fiori dei propri cari defunti o per poter pulire le tombe… Ci è stato risposto che a breve si sarebbe provveduto alla riparazione, ma che per i fiori fra poco inizierà la stagione delle piogge e si risolverà il problema…».

«È passato quasi un mese, è una vergogna», spiega una giovane di Valli, «non chiediamo chissà quali interventi di manutenzione straordinaria, chiediamo semplicemente che dai rubinetti esca l’acqua per poter mantenere il decoro nelle tombe dei nostri cari. Evitando il disagio e il peso di dover portare taniche e bottiglie da casa che per alcune persone diventa un'impresa davvero difficile muovendosi a piedi o in bicicletta. Alcune risposte date poi dagli operatori telefonici lasciano veramente basiti».

Il cimitero di Valli, dove peraltro riposano anche molti defunti di Chioggia e Sottomarina, è stato spesso preso di mira anche dai ladri che tengono d’occhio le tombe e portano via le piante e i fiori appena sistemati, rivendendoli poi chissà dove per pochi soldi.