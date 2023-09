Scuola Ungaretti di Spinea, via ai lavori finanziati con i fondi del Pnrr

La nuova scuola Ungaretti a Spinea non è più solo una semplice idea sulla carta ma un progetto concreto che vedrà la realizzazione entro il 2026.

Giornata importante per il futuro urbanistico di Spinea ieri, con l’aggiudicazione dell’appalto per lavori e servizi per la costruzione della nuova scuola Ungaretti, opera interamente finanziata con i fondi del Pnrr con inizio lavori previsti entro il 31 marzo 2024 e la conclusione per la metà del 2026.

La nuova scuola, che andrà a sostituire quella esistente ormai troppo anziana di via Carlo Pisacane, sarà costruita nell’area residenziale adiacente al Parco Nuove Gemme in via Pascoli a poco più di trecento metri di distanza in linea d’aria dalla attuale, garantendo dunque che l’utenza potenziale della nuova scuola rimanga invariata, ma garantendo in più spazi adeguati che ad oggi non risultano pienamente soddisfatti.

Nello specifico, l’area interessata confinerà a ovest con l’esistente complesso di edifici che comprende il pattinodromo Nuove Gemme e la palestra comunale, mentre a nord con l’oasi del parco Nuove Gemme. L’area destinata alla scuola avrà una superficie di 9.500 metro quadri per un plesso di 18 aule con accesso che avverrà da via Pascoli, strada comunale di adeguate dimensioni, garantendo così un’agevole arrivo anche agli scuolabus e al traffico privato, mentre il parcheggio della scuola sarà accessibile a sua volta da Via Pascoli, rendendo più scorrevole l’intera viabilità dell’area. «I motivi che hanno spinto alla scelta di una demolizione e ricostruzione ex novo dell’edificio in diversa sede», spiega la scheda tecnica del Pnrr.

«Sono sia di carattere urbanistico che economico. Una nuova scuola permette una più razionale distribuzione degli spazi e un’ottimizzazione del consumo del suolo, rispetto all’edificio esistente, costruito da volumi realizzati in epoche diverse in seguito all’evolversi delle esigenze scolastiche si può quindi affermare che non comporta incremento di consumo di suolo in quanto la superficie coperta della nuova scuola non supera la superficie coperta della scuola oggetto di delocalizzazione». «Non posso che rivolgere un grande ringraziamento», il primo commento della sindaca uscente Martina Vesnaver che si era battuta in prima fila per il progetto.