San Stino, picchia il padre per i soldi e aggredisce i vicini: arrestato

Vessava il padre con continue richieste di denaro e poi commetteva dispetti a lui e ai vicini. Arrestato un disoccupato, P.L., 40 anni, residente in centro a San Stino di Livenza, per maltrattamenti e stalking. L'uomo è rinchiuso nel carcere del Castello a Pordenone, dopo essere stato accompagnato dai carabinieri di San Stino che hanno raccolto oltre 10 denunce.

Il 40enne di buona famiglia era accusato di maltrattamenti, atti persecutori, lesioni e danneggiamenti aggravati in danno del padre e dei vicini. Secondo quanto denunciato, l’uomo sin dal 2019 aveva più volte minacciato ed aggredito i condomini del palazzo, danneggiandone in più occasioni autovetture, biciclette e giardini.

Inoltre l’arrestato è accusato di aver usato violenza nei confronti dell’anziano genitore. Le vittime, esasperate dal comportamento dell’uomo, ne hanno denunciato i comportamenti aggressivi ai Carabinieri che, all’esito delle indagini, hanno informato la Procura della Repubblica di Pordenone.

“Desidero ringraziare la Procura della Repubblica di Pordenone per aver dato seguito alle segnalazioni dei Carabinieri di San Stino di Livenza circa i comportamenti minacciosi e le aggressioni perpetrate dall’uomo”, commenta il sindaco Gianluca De Stefani, “Con l'arresto, i familiari ed i vicini potranno riprendere a vivere con tranquillità. Come amministrazione comunale eravamo stati più volte coinvolti dai cittadini esasperati dai comportamenti di quella persona e abbiamo seguito il caso in stretto contatto con la Stazione Carabinieri di San Stino, che ringrazio per l’ottima e importante attività svolta. L'auspicio è che all'arresto segua un percorso sanitario che possa inibire la sua carica violenta”.