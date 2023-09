In Riviera del Brenta anche la vendemmia sconta i danni del maltempo

La vendemmia in Riviera del Brenta e nel Miranese? Paga dazio ai danni del maltempo dello scorso luglio e se da un lato riduce qualità e quantità dove la tempesta ha colpito più duro in altre zone invece l’aumenta.

Si stima un calo di produzione e fatturato nelle zone più colpite del 20-30 % mentre la produzione complessiva della raccolta dell’uva, che si sta compiendo in questi giorni, e si concluderà con l’inizio di ottobre, attesta la produzione complessiva intorno ai 100 mila ettolitri.

Le cantine a cui fanno riferimento i produttori di Riviera del Brenta e Miranese sono quelle di Premaore a Camponogara, di Dolo e di Camposampiero nel padovano a cui arrivano i vini del miranese.

«Purtroppo», spiega Michele Terrin per Coldiretti della Riviera del Brenta, «alcune zone dell’area sud della Riviera come Campagna Lupia, Camponogara hanno avuto danni alle vigne e all’uva dalle grandinate di luglio che hanno danneggiato dal 30 al 50 % la produzione. In altre aree però come Mira a Dogaletto e Giare le cose sono andate decisamente meglio».

«Nel Miranese», sottolinea Fabio Livieri per Coldiretti, «che di fatto non ha avuto il problema della grandine quest’anno a causa delle piogge estive avremo una quantità maggiore di vino ma con minore gradazione». Alla fine insomma i danni sono stati contenuti in termini di quantità prodotte ma a rimetterci potrebbero essere i fatturarti a causa della minor concentrazione zuccherina nelle uve prodotte, colpite in alcuni casi poi dopo il passaggio della grandine in Riviera anche da malattie.

La Riviera da qualche anno produce anche vini doc. La base per i vini Doc Riviera del Brenta è costituita dai vitigni Merlot e Cabernet Sauvignon, in minima parte Raboso e Refosco. La viticoltura dell’area è quindi impostata su vitigni a bacca nera di pregio che ben si adattano ai terreni propri del comprensorio. Il resto della produzione è orientata invece verso vitigni bianchi quali Pinot bianco, Verduzzo, Chardonnay, Tocai Friulano e Pinot grigio, che danno vini freschi e profumati.