Escavo dei canali e barene su 4 km per salvare il Porto. Il piano danese

L’escavo parziale del canale Malamocco-Marghera, la riduzione delle velocità delle navi (che già da marzo è scesa da 10 a 8 nodi) e la realizzazione di un sistema di otto nuove barene, per una lunghezza di circa 4 chilometri tra San Leonardo e Fusina, per ridurre la dispersione dei sedimenti al passaggio delle navi.

È questa la ricetta preparata dall’Autorità portuale di Venezia per garantire e migliorare l’accessibilità dei canali, salvare l’attività portuale e l’area industriale di Porto Marghera, mitigando gli effetti sull’ecosistema lagunare, con la convinzione che «la convivenza tra sviluppo e tutela ambientale è già possibile», dice Fulvio Lino Di Blasio, presidente del Porto. Un pacchetto di interventi che, nelle elaborazioni del Porto, potrebbe «aumentare l’operatività del canale fino a tre volte in una situazione di maggiore sicurezza, di ridurre i costi di manutenzione e di limitare del 50% i fenomeni di erosione e di sospensione dei sedimenti».

Lo studio danese

Il piano d’intervento del Porto, il cui progetto verrà messo a bando nell’arco di un mese, recepisce le proposte contenute nello studio del progetto Channeling - finanziato dall’Unione Europea e presentato ieri alle Procuratie Vecchie - sugli effetti della navigazione lungo il Canale dei Petroli.

Due anni tra studi preparatori, analisi, test e simulazioni coordinati dall’Istituto idraulico danese (Dhi) i cui risultati rappresentano ora la stella polare dell’attività portuale per i prossimi anni.

Lo studio Chanelling, costato 1,7 milioni di euro, è stato affidato tramite gara europea alle aziende Force Technology, HS Marine, Cetena, Around Water – che hanno agito con il coordinamento di DHI – Danish Hydraulic Institute.

Lo studio, che utilizza un metodo ricorsivo, muove da una prima fase di caratterizzazione e studio idrodinamico dell’ambiente esaminato. Lo studio ha visto anche l’uso di un simulatore 3D per il transito di navi di varia tipologia e dimensione in varie condizioni meteo-marine.

Tecnici del Porto, della Capitaneria, piloti di navi e rimorchiatori sono stati impegnati per settimane in sessioni di simulazione della navigazione nella sede di Force Technology in Danimarca. Nella terza fase sono state formulate soluzioni progettuali.

Velocità ridotta e interventi

Come coniugare accessibilità nautica e rispetto dell’ambiente lagunare? Lo studio danese individua una serie di interventi, con la premessa che, prima di tutto, è necessario ridurre la velocità nautica.

Un’indicazione che già lo scorso marzo, quando una prima parte dello studio era stato reso disponibile, aveva visto la Capitaneria firmare un’ordinanza per abbassare da 10 o 8 nodi il limite massimo di velocità.

Sul fronte degli interventi invece è previsto di riportare il Malamocco - Marghera (o canale dei Petroli) alla profondità di -12 metri (come da piano regolatore), e di intervenire, a garanzia della sicurezza del passaggio delle navi, rettificando alcuni punti del canale, in corrispondenza della curva di San Leonardo e nella sezione in prossimità del terminal di Fusina.

Barene su 4 chilometri

L’intervento che però più caratterizza lo studio è la realizzazione di una “barriera” di otto barene (ma in fase di progettazione il numero potrebbe essere diverso) per una lunghezza di circa 4 chilometri tra la curva di San Leonardo e l’approssimarsi a Fusina. Interventi previsti 270 metri a Est del canale.

Sarà questo uno degli interventi principali per il contenimento dei sedimenti e la riduzione della propagazione delle onde. Nelle intenzioni del Porto le barene saranno realizzate utilizzando i sedimenti di maggior qualità - e che verranno classificati come tali dal nuovo protocollo fanghi - scavati in altri interventi, come ad esempio l’escavo del canale Vittorio Emanuele, intervento previsto per riportare la navi da crociera fino a 60 mila tonnellate alla Stazione marittima.

Per gli interventi nel Malamocco-Marghera si prevede un volume di escavo complessivo di 1,9 milioni di metri cubi di fanghi (facendo un confronto, per il Vittorio Emanuele la stima è di 1 milione 280 mila) mentre per realizzare le barene saranno necessari 2,5 milioni di metri cubi. L’obiettivo è realizzare almeno parte dell’intervento entro fine 2026.

Bando e risorse (da cercare)

Nell’arco di un mese è prevista la pubblicazione del bando per la progettazione, che dovrà ottenere l’ok della Valutazione di impatto ambientale (Via). Un progetto che dovrà procedere per stralci, ma che nel suo insieme vale 100 milioni di euro di cui 42 necessari per i dragaggi e 58 per la costruzione delle barene.

Il Porto ha a disposizione 80 milioni di euro per l’intervento sul canale dei Petroli. Ma poiché l’intervento è parte di una serie più ampia di lavori che comprende l’escavo del Vittorio Emanuele (costo: 21 milioni) e la realizzazione di una nuova isola dei fanghi da 70 ettari e dalla capacità di 6 milioni di metri cubi di fanghi (costo 31 milioni di euro) a sud dell’attuale isola delle Tresse, il Porto, supportato da Comune e Regione, ha chiesto al ministero 110 milioni di euro oltre ai 158 già previsti dal decreto Draghi dopo l’allontanamento delle grandi navi da San Marco.

«Il confronto con il governo è positivo», fa sapere Di Blasio, «siamo fiduciosi che riusciremo a portarli a casa per Venezia».

La "Corneille", nave portaconteiner oceanica

LE OBIEZIONI

I comitati. «Progetto tardivo, navi fuori della laguna»

L’escavo e le nuove barene a difesa del canale dei Petroli (bando tra un mese); l’escavo del Vittorio Emanuele per riportare le navi da crociera sotto le 60 mila tonnellate alla Stazione marittima (bando tra due settimane); la realizzazione di una nuova isola da 70 ettari per il deposito dei fanghi (bando già pubblicato sulla gazzetta europea).

L’idea del forum

Sulle scelte dell’Autorità portuale si scontrano due visioni della città, gli interventi in laguna polarizzano e dividono. Ieri il presidente del Porto, nella tavola rotonda che ha seguito la presentazione del progetto nella sede Generali alle Procuratie Vecchie, ha lanciato l’idea di un forum delle associazioni, «un forum del terzo settore», lo ha chiamato, per aprire un confronto con la città sui progetti.

«Noi facciamo sul serio, siamo convinti dei nostri progetti e ci confronteremo con le associazioni», ha detto, «a patto che siano rappresentative perché ci sono persone che rappresentano solo loro stesse».

Progetto bocciato

Ma i comitati ambientalisti, alle luce di quanto hanno potuto vedere e leggere fino ad ora sui tre interventi, preparano le barricate. Ieri, durante il convegno, si sono visti Andreina Zitelli e Stefano Boato di Ambiente Venezia che, sul progetto Channeling dicono: «Oggi, nel 2023, il progetto è tardivo: i terminal crociere a Marghera sono temporanei e le navi in prospettiva devono trovare luogo fuori dalla Laguna.

Così dice la legge e il buon senso visto le chiusure più frequenti del Mose per difendere la Città dalle acque alte, quindi c’è un problema di scopo e di tempo. La decisione di andare alla Via con questo e gli altri progetti della discarica in Laguna e dell’adeguamento del canale Vittorio Emanuele, è utile a dipanare, nero su bianco».

Anche il Comitato No Navi sta analizzando i documenti e la prossima settimana, venerdì 29 settembre, si riunirà in assemblea. «Questa visione della città non ci rappresenta», dicono, «non porta avanti gli interessi di chi vive qui, non rivitalizzerà l’economia cittadina. Questi scavi distruggono Venezia e il suo ecosistema».

Sul tema sono intervenuti anche i comitati di Marghera e della Riviera del Brenta contro l’inceneritore di Fusina. «Non serve fare un’altra isola. L’accordo di programma per Marghera prevedeva altre soluzioni mai attivate, cioè il vallone Moranzani che puntava alla realizzazione di circa 200 ettari di parco urbano allocando su una collina sedimenti e fanghi derivanti anche dall’escavo dei canali». —