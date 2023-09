Mestre, psicosi alla darsena tra i proprietari. Processione per riprendersi la barca

Fila di clienti in coda per portare via la barca dalla darsena Dec. Un psicosi nata probabilmente da “voci”, email e telefonate tra gli amanti delle barche, piccole o grandi che siano, che affidano il loro natante al rimessaggio o nello specchio di acqua chiuso del centro città che affaccia lungo il canal Salso, tra via Torino e piazza Barche: 400 posti barca che permettono l’ormeggio di imbarcazioni e la disponibilità di 4.500 metri quadri di capannoni.

Una piccola processione che una volta innescata non si è più fermata. Ma cosa è accaduto? Nessuno lo sa. Eppure molti si sono convinti lo stesso a ritirare le proprie imbarcazioni.

Molti clienti si sono messi a cercare informazioni, hanno chiesto lumi, ma non hanno ricevuto che risposte vaghe ai loro timori, che non erano suffragati da alcuna notizia. «Siamo in stand by, ci spiace, vi faremo sapere, attendiamo notizie anche noi» le risposte.

È scattata così, appunto, la psicosi e anche i titolari non hanno potuto far nulla per arginarla. A quel punto chi poteva e aveva i mezzi a disposizione, ha preso qualche ora dal lavoro e si è andato a riprendere l’imbarcazione. Chi la teneva nello specchio d’acqua se l’è fatta tirare fuori, chi l’aveva nei capannoni si è messo in moto, chiedendo al personale di portarla fuori dal rimessaggio.

«Sono andato a prenderla e me la sono messa in giardino» racconta un cliente pensieroso che non sa proprio cosa pensare «adesso sono in attesa di capire cosa succederà, sembra che domani la situazione possa risolversi in qualche modo, ma non sappiamo quale e siamo all’oscuro di tutto». Come mai l’ha portata a casa? «Perché mi sono arrivate delle voci non meglio precisate e per timore che siano veritiere, ho preferito fare così. Se effettivamente l’attività procederà senza intoppi come prima, ho il mio posto pagato e la riporterò dov’era». Una situazione paradossale, fanno capire i clienti.

Il via vai, ieri, era continuo. Al mattino alcune auto erano persino in coda e c’è chi ha atteso un bel po’, anche oltre mezz’ora.

In parecchi hanno già anticipato il pagamento della nuova stagione addirittura fino ad aprile 2025. «Io non potevo andare a prendere la barca così su due piedi perché lavoravo e la sede dell’ufficio non è a Mestre, oltre al fatto che avrei dovuto procurami un mezzo e non ho un luogo comodo alternativo dove sistemarla, nel giardino non ci sta» spiega D.M., che ha una barca relativamente piccola, di sette metri e dunque non è certo tra quelli che pagano di più. Si dice, però, amareggiato per la situazione, spiacevole per entrambi.

«Ho molto da ridire sulle modalità adottate. Come altre persone ho ricevuto nei giorni scorsi la comunicazione di uno sconto del 15%, non del 10 come al solito, se avessimo pagato fino al 2025, e così abbiamo fatto. Grazie a questo extra sconto ci hanno convinto a saldare subito e adesso, sia che le voci siano vere sia che non lo siano, siamo un po’ preoccupati. Anche se, in effetti, non c’è alcuna notizia ufficiale sulla quale fare affidamento».