Aggredito senza un perché a Jesolo: finisce in ospedale con la mandibola fratturata

Uno scambio di persona o una aggressione all’origine del pestaggio di G. M. , 50enne artigiano di San Donà, preso a pugni in piazza Drago nel cuore del lido di Jesolo martedì sera intorno alle 18.

L’uomo è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dell’Angelo di Mestre con la mandibola fratturata in tre parti e lesioni al volto. Stava camminando tranquillamente, quando un uomo gli si è avvicinato improvvisamente sferrando un pugno direttamente al viso che lo ha fatto cadere privo di sensi. Non ha neppure visto l’aggressore.

Trasportato d’urgenza in autoambulanza al pronto soccorso di Jesolo è stato poi trasferito all’ospedale di Mestre per la gravità delle fratture riportate a mandibola e arcata dentale che potevano costargli la vita. I medici hanno riscontrato che se i colpi fossero stati a distanza di qualche centimetro, più vicino alla tempia, potevano risultate addirittura fatali.

Lui non ha saputo dare spiegazioni su chi lo abbia aggredito in piazza Drago. Si ipotizza uno scambio di persona oppure un’aggressione maturata nella vita privata o professionale di questo meccanico e autotrasportatore.

Si è ora rivolto al suo legale, l’avvocato Giuseppe Muzzupappa. «Per il momento» spiega il legale, «presenteremo una denuncia contro ignoti e confidiamo nelle forze di polizia perché con le loro indagini ci permettano di risalire all’aggressore che potrebbe anche essere accusato di un tentato omicidio alla luce delle condizioni in cui si trova il mio assistito».