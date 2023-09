Venezia, morto Angelo Rigoni: era l’anima con la moglie della libreria Cluva ai Tolentini

Viene ricordato con commozione Angelo Rigoni, veneziano 62enne deceduto giovedì mattina, 21 settembre, dopo una lunga malattia. Con la moglie Patrizia gestiva da più di 30 anni la libreria Cluva ai Tolentini, specializzata in architettura e punto di riferimento per gli studenti dello Iuav.

Nato a Murano nel 1961, Rigoni era un grande appassionato di libri, fotografia e fumetti e aveva trasformato i suoi hobby in un lavoro, contesto in cui veniva apprezzato dai tanti giovani che si affacciavano alle porte di Cluva in cerca di consigli per i propri esami.

L’altra sua grande passione, la fotografia, gli aveva dato non poche soddisfazioni grazie ai tanti concorsi a cui aveva partecipato nel corso degli anni. Sicuramente ciò di cui andava più orgoglioso era la pubblicazione di due fotografie all'interno del libro “Dream of Venice in Black and White” di John Locktov.

Ma gli interessi di Rigoni erano tanti e, oltre a libri e scatti, era un grande amante del calcio - aveva infatti giocato nella Muranese, la squadra della sua isola, dov'era nato e cresciuto e nella quale è voluto tornare assieme alla famiglia negli ultimi anni - e del karate, con la sua cintura nera.

«Una disciplina dalla quale aveva attinto, nei momenti più difficili della sua battaglia, una forza mentale e fisica con la quale stupiva tutti, perfino i medici» racconta la moglie.

Lunedì 25 settembre alle 10 nel Duomo di Murano si svolgeranno i funerali in cui i parenti, i figli Tommaso e Alina, il nipotino David e tutti coloro che gli hanno voluto bene potranno dare a Rigoni un ultimo saluto. «Rimangono le sue migliaia di foto con le quali ripercorrere viaggi e tanti momenti spensierati a riempire, almeno in parte, il vuoto che ha lasciato nei cuori dei suoi familiari e dei suoi amici», conclude la moglie.