Un altro T-Red lungo il Terraglio a Mogliano

In arrivo il terzo occhio elettronico per le infrazioni semaforiche lungo il Terraglio: sarà installato all’incrocio di via Ronzinella e i lavori sono in programma già da questa settimana.

Il dispositivo in questione è un T-xroad prodotto dalla Kria: le telecamere sono integrate con un sistema digitale di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il rosso e di identificazione di veicoli tramite lettura della targa.

La procedura di installazione è stata anticipata da un’apposita ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Stefano Forte. L’esecuzione dei lavori ha reso necessario l’istituzione di un temporaneo restringimento di carreggiata lungo la Napoleonica che comporta anche l’abbassamento del limite di velocità a 30 km/h nel tratto interessato. I lavori avrebbero dovuto partire il 3 agosto scorso, ma sono stati riscontrati alcuni problemi tecnici che hanno obbligato a un rinvio.

Il nuovo T-xroad va ad aggiungersi agli altri dispositivi di controllo delle infrazioni semaforiche già introdotti ormai più di dieci anni fa: è il terzo lungo il Terraglio e il quarto considerando tutta l’area del centro. Gli automobilisti in transito lungo la statale tra Mestre e Treviso, nello spazio di 850 metri dell’area urbana moglianese diventeranno così dei veri e propri “osservati speciali”.

Gli incroci semaforici già presidiati sono attualmente quelli di via Don Bosco, di via Barbiero e via Prà dei Roveri. A giustificare questa installazione sono anche i dati sulla sicurezza: in prossimità e in corrispondenza dell’intersezione tra via Terraglio e via Ronzinella nel periodo 2018-2021 sono stati registrati infatti, dal Centro di Monitoraggio Permanente della Provincia di Treviso, sei incidenti stradali.

All’elevata incidentalità dell’incrocio si aggiunge anche il recente sviluppo urbanistico dell’area con la creazione della nuova lottizzazione chiamata “Colmello Barbarossa”.

È un fatto che oltre a fare bene alla sicurezza stradale questi sistemi offrano agli enti pubblici anche cospicue entrate economiche. Il passaggio col rosso, oltre alla decurtazione di 6 punti, costa all’automobilista indisciplinato una multa dai 167 euro ai 655 euro (cifra che scende a 116,90 se pagata entro i primi 5 giorni).

Nel 2019, prima della pandemia, sono state 3.300, le infrazioni semaforiche rilevate, capaci di garantire un’entrata nelle casse del comune di oltre 300 mila euro.