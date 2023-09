Otto pedalate domenica 24 settembre per festeggiare la bicicletta

Otto diversi percorsi, tutti con partenza domenica 24 settembre, per la Settimana europea della mobilità sostenibile a Mestre. Già cinquecento gli iscritti ma per i percorsi di terraferma le iscrizioni sono ancora possibili. Ecco i diversi percorsi.

SPIAGGIA IN BICI

In sella alle due ruote, visita all’isola del Lido di Venezia, alla scoperta delle sue ville Liberty, del borgo di Malamocco e delle aree naturali circostanti. Condotti dai ciclisti dell'Associazione "Pedale Veneziano", che festeggia 110 anni di attività, e guidati da un esperto conoscitore dell'isola, si potrà godere di un bellissimo tramonto e un aperitivo con vista sul mare

Percorso di circa 38 chilometri, difficoltò media, aperto a tutti. Ritrovo alle 10 e partenza da Mestre - Parco San Giuliano (zona Porta Rossa) - si consiglia di arrivare con 10 minuti di anticipo per poi prendere il Ferry boat al Tronchetto e arrivare a San Ncolò. Rientro a San Giuliano per le 19 . L'escursione comprende il viaggio gratuito in ferry boat con possibilità di effettuare il ritorno in autonomia, utilizzando una delle seguenti corse:

15:50; 16:40; 18:20; 19:10; 20:00; 20:50; 21:40; 22:30; 23:20

Il pranzo, pic-nic, sarà offerto dall’organizzazione (si consiglia di portare un telo per il pic-nic).

Tutti i partecipanti riceveranno in regalo un cappellino da vero ciclista.

ISCRIZIONI 5€ per copertura assicurativa obbligatoria

"BOSCHI E FORTI IN BICI"

Due itinerari, rispettivamente di 40 e 20 km, per una “classica”pedalata tra boschi e forti di Mestre. L’itineriario lungo è condotto dagli esperti ciclisti di Fiab-Mestre e arricchito da excursus storico-architettonici e naturalistici, con Luca Velo docente Università IUAV di Venezia e Luca Mamprin, forestale LIPU.

DEDICATO A: Tutti - caschetto sempre consigliato

PERCORSO: Classico di 40 km

INFORMAZIONI PRATICHE:

H. 10.00 Ritrovo e partenza da Mestre - Parco San Giuliano (zona Porta Rossa) - si consiglia di arrivare con 10 minuti di anticipo

H. 12.45 Sosta con ristoro al Forte Carpenedo, presso la Terrazza del forte.

H. 16.30 Conclusione dell'escursione a Parco San Giuliano (zona Porta Rossa)

Saranno effettuate brevi soste intermedie, durante la mattinata: a Forte Marghera, Forte Gazzera e Forte Mezzacapo; nel pomeriggio, al Bosco di Mestre, Forte Cosenz, Torre di Tessera, Forte Bazzera e Forte Manin. Il pranzo sarà offerto dall’organizzazione e tutti i partecipanti riceveranno in regalo un cappellino da vero ciclista. Iscrizione 5€ per copertura assicurativa obbligatoria

Per chi ha solo mezza giornata, UISP condurrà una variante abbreviata, di 20 chilometri, di pari fascino, con soste nei Forti e alla Torre di Tessera. Conclusione, prima di pranzo, al museo M9

Partenza sempre alle 10 da Parco San Giuliano (zona Porta Rossa). Costo 5 euro con assicurazione obbligatoria e pranzo offerto assieme all’omaggio del cappellino.

"GIOCHI IN BICI"

Una cavalcata in bicicletta per grandi e piccoli lungo le piste ciclabili del Comune, accompagnati dagli artisti di Barbamoccolo che faranno scoprire spazi nuovi, giochi e spettacoli circensi negli angoli più verdi del nostro territorio. Pedalando attraverso una vecchia ferrovia trasformata in pista ciclabile, pranzo tra i prati verdi di una fattoria. Casa di Anna, per ricaricare le energie in vista del rientro. Percorso di 25 chilometri per famiglie con bambini; partenza alle 10 dal Parco San Giuliano e rientro per le 17.30. (Costo 5 euro).

"PLASTIC FREE RIDE"

Sara e Raffaele da Trento portano a Mestre la corsa in bici per raccogliere chili di plastica abbandonata lungo le strade. Percorso per ragazzi dai 14 anni in sù e partenza alle 10 da San Giuliano (costo, 5 euro).

"ALLA SCOPERTA DEL GRAVEL”

Un’escursione lungo boschi, argini fluviali e gronda lagunare, guidati dai gravellisti dell'Ass. La Velostazione, attraverso i sentieri e gli itinerari ciclabili della rete comunale. Percorso di 40 chilometri. Partenza alle 10 dal parco di Sa Giuliano e rientro per le 15.30. Possibilità anche di provare una bici da gravel, potrai richiederla gratuitamente in fase di iscrizione online (fino ad esaurimento della disponibilità).

Il pranzo sarà offerto dall’organizzazione e tutti i partecipanti riceveranno in regalo un cappellino da vero ciclista.

ISCRIZIONI 5€ per copertura assicurativa obbligatoria

"ORTI IN BICI"

Caricate bici in barca a Punta San Giuliano, un'affascinante traversata della laguna condurrà all'Isola di Sant'Erasmo per pedalare nell’isola tra gli orti tipici fino alla scoperta della storica Torre Massimiliana. Nei prati attorno alla Torre la Coop. Il Sestante di Venezia organizzerà una sosta ristoratrice per il pranzo. Partenza alle 10 da San Giuliano e rientro per le 17.30.

"LIBRERIA IN BICI"

Un percorso in bicicletta tra alberi, libri e storie narrate: al seguito di una vera e propria libreria caricata su una cargo-bike, lungo le nuove piste ciclabili del Comune, le storie del libraio Nicola accompagneranno in una pedalata della fantasia, tra boschi, fiumi e natura. Per tutti i partecipanti, piccoli e grandi, un pranzo all'ombra degli alberi con pizza e gelato. Consigliato a famiglie con bimbi piccoli.

Link per le iscrizioni, qui