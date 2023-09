Esce di strada al Lido e si schianta contro un albero. Ragazzo gravissimo

Gravissimo incidente stradale per un ragazzo ventenne giovedì notte verso l'una e trenta al Lido di Venezia.

Un’auto è uscita di strada per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine e si è schiantata contro un albero lungo via Malamocco la strada lungo la laguna che porta agli Alberoni, non lontano dall'ospedale San Camillo.

L’auto si è completamente accartocciata sul fusto e il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere contorte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intervenuti assieme a carabinieri e polizia locale.

I pompieri sono riusciti a estrarre il guidatore ancora vivo usando divaricatori idraulici e cesoie.

Sul posto è stato chiesto l’intervento dell'elicottero del Suem 118 si è alzato in volo per trasportare il ferito, politraumatizzato, all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Qui il ventenne è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono andate migliorando dopo l’operazione.