Due ladre si nascondono in chiesa a Venezia, il parroco avvisa la polizia locale: arrestate

Cinque borseggiatrici coltre in flagranza: tre arrestate e due denunciate. È il bilancio dell’attività svolta domenica dalla Polizia locale su questo fronte. Gli agenti che hanno lavorato in borghese e in divisa hanno operato soprattutto nelle zone della stazione ferroviaria di Santa Lucia, in Piazza San Marco e nelle calli adiacenti. Al termine dei servizi, iniziati nella mattinata e conclusi in tarda serata, sono state colte in flagranza cinque borseggiatrici. Il primo intervento della Polizia Locale si è avuto verso mezzogiorno, proprio all’interno della stazione di Santa Lucia.

Qui sono state infatti intercettate tre borseggiatrici, tutte provenienti dall’est europeo, già note alle forze di polizia, le quali si erano accodate, nei pressi delle biglietterie automatiche, ad un gruppo di turisti argentini.

Immediato il tentativo di borseggio di un portafoglio con 5 mila dollari; e immediato anche l’intervento della polizia locale che le ha tratte in arresto. Le borseggiatrici erano tutte in stato di gravidanza. Il secondo intervento è avvenuto a San Moisè, verso le ore 18.30.

Qui, due borseggiatrici, anche queste dell’est europeo, ed anche queste in stato di gravidanza, sono state colte in flagranza di borseggio in danno di un turista lituano, cui avevano sottratto 1.200 euro. Per fuggire all’arresto si erano rifugiate all’interno della chiesa di San Moisè, ma il parroco ha avvisato proprio la polizia locale. Le due donne sono state denunciate.

«L’attenzione nei confronti del fenomeno dei borseggi rimane elevata grazie agli sforzi congiunti di tutte le forze dell’ordine e della Polizia locale», dice l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce. «Quest’ultima dispone di una squadra dedicata al servizio anti borseggi, operante quotidianamente con una particolare intensificazione delle attività nei fine settimana. Agli agenti va il nostro grazie». — © RIPRODUZIONE RISERVATA