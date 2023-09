A Venezia due edicolanti rubano gli incassi Actv, ma evitano la condanna

Diciotto mesi di “messa alla prova”, con servizi socialmente utili.

Questa la pena ratificata ieri dal giudice per le udienze preliminari Luca Marini, nei confronti dei veneziani Fabio Bresin e Fabrizio Bertolin, ex titolari della società “Chiosco di Puff”, già proprietaria dell’edicola al ponte della Costituzione (che ora ha una nuova gestione, del tutto estranea ai fatti).

I due erano accusati dal pubblico ministero Stefano Buccini di aver sottratto oltre 447 mila euro ad Avm-Actv, trattenendo parte degli incassi dei biglietti per i trasporti venduti.

«In particolare», si legge nel capo di imputazione, «essendo obbligati dal contratto a saldare, con cadenza tre volte al mese, gli addebiti relativi all’ammontare del venduto al netto della propria provvigione, tra il febbraio 2019 e marzo 2020, lasciavano insoluti molteplici pagamenti, per l’ammontare di 447 mila euro».

A far emergere il caso, era stata la stessa denuncia presentata da Avm-Actv, dopo che era caduta nel nulla la diffida a pagare

. Nei mesi scorsi, gli avvocati difensori Coli e Zago hanno ottenuto per i loro assistiti dall’Ufficio esecuzione penale esterna l’autorizzazione ad accedere alla messa alla prova: servizi pubblici al posto di una pena in mesi dir eclusione, fino al massimo previsto dalla legge, ovvero, 18 mesi.

Ieri, il gup Luca Marini ha fissato udienza per il 23 aprile 2025: se dimostreranno di aver eseguito i sevizi a favore della collettività previsti dall’accordo, vedranno estinta qualsiasi pendenza penale. In caso contrario, verranno giudicati per appropriazione indebita. E il buco da mezzo milione? Sarà risarcito solo in parte ad Avm-Actv (che si era costituita parte lesa nel procedimento, con l’avvocato Marco Vianello), secondo le disponibilità dei due indagati.

Alla querela che aveva fatto emergere il mancato versamento ad Actv, si era accompagnata l’Acqua Alta del novembre 2019 e poi il lockdown da Covid, che avevano portato alla dichiarazione di fallimento dell’attività, con la messa all’asta dell’edicola da parte del Tribunale, per una stima di 83 mila euro.

In un’intervista del 2020 al Gazzettino, Bresin aveva raccontato «negli anni buoni fatturavamo fra i 3 e i 4 milioni di euro, tra biglietti, giornali, souvenir e bibite... Era impossibile controllare tutto, fare un inventario quotidiano. Mi sono convinto che un po’ alla volta, mese dopo mese, il buco si sia creato con prelievi dagli incassi di cui non mi sono accorto».

Il buco si è fatto voragine, ma se rispetteranno il calendario della messa alla prova, i due ex edicolanti cancelleranno ogni pendenza penale.