San Donà, partito il conto alla rovescia per la Campionaria d’autunno

«Fare squadra, per fare crescere assieme l’economia del territorio». È ancora questa la parola d’ordine della nuova edizione della Campionaria d’Autunno, evento che rappresenta la “vetrina” per le imprese del territorio e che si inserisce nella secolare Fiera del Rosario in programma a San Donà di Piave nei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre.

Mentre le bancarelle della Fiera, unitamente alle varie attrazioni, saranno distribuite praticamente in ogni via e piazza del centro cittadino, con l’attesa di migliaia di persone, la Campionaria troverà ancora posto nella struttura di via Pralungo dove si è svolta la precedente edizione (di fronte ai vetusti capannoni ex Papa), capace comunque di un’area di 4mila metri quadrati al coperto, più altri 2mila all’esterno. L’appuntamento è per sabato 30 settembre, alle 9.30, per il taglio del nastro.

Una edizione all’insegna dell’unità tra associazioni di categoria, replicando in questo modo l’esperienza della passata edizione. Con Confcommercio San Donà-Jesolo ci sono, infatti, Confartigianato, Confindustria e Coldiretti. Forte, poi, la collaborazione avuta dalla CCIAA – Camera di Commercio Venezia e Rovigo.

Così il presidente di Confcommercio, Angelo Faloppa. «Questo evento può, e deve, rappresentare non solo la consueta vetrina per la nostra economia, ma anche una spinta, un incoraggiamento, ad affrontare con la medesima forza ed ottimismo le tante difficoltà che quotidianamente si presentano».

«Grazie a quanti ci hanno creduto» ha aggiunto il delegato comunale, Luigino Fontanello «a cominciare dall’amministrazione comunale ed alla Camera di Commercio, ed a quanti hanno deciso di mettersi in gioco, facendosi parte attiva».

«Chi lavora, chi ha un’azienda, piccola o grande che sia» interviene il presidente della Camera di Commercio, Massimo Zanon «sa che dietro c’è prima di tutto passione per il lavoro, c’è voglia di essere partecipi di una crescita collettiva della comunità in cui ci si trova, oltre che dell’economia nel suo insieme. E c’è la consapevolezza che, attraverso questa miriade di attività, creiamo opportunità lavorative per tante persone, il che significa garantire un supporto economico a tante famiglie».

«Da parte nostra lanciamo questo messaggio in modo univoco, per dare anche in questo modo testimonianza alla necessità di fare squadra, di mettere assieme le forze, le idee, i progetti, per un obiettivo che è e deve sempre di più essere, comune», le parole di Nazareno Ortoncelli, presidente di Confartigianato San Donà, Mirko Viotto, referente Confindustria Venezia per il Sandonatese, e Tiziana Tavaretto, presidente Coldiretti Venezia.