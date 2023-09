Ponte della Libertà, 7 varchi per gestire le emergenze

Sette varchi, apribili in trenta minuti, tra via Righi e il Ponte della Libertà. Così da evitare il caos nel collegamento tra Mestre e piazzale Roma nel caso di incidenti stradali che paralizzino una delle due carreggiate, come già successo più volte nel corso degli ultimi mesi. La riunione di lunedì in prefettura è servita per mettere a punto gli ultimi dettagli, in vista del protocollo anti caos e per la sicurezza stradale la cui firma è attesa tra fine settembre e inizio ottobre.

Negli ultimi mesi il confronto ha riguardato, tra gli altri, il Comune (soprattutto attraverso la polizia locale), Anas, Veneto Strade, la prefettura, Actv e i vertici delle varie forze dell’ordine.

Le ultime settimane sono servite anche per eseguire dei test lungo il Ponte della Libertà, dove sono stati numerati i sette varchi e dove sono state provate le aperture dei passaggi da una carreggiata all’altra. Considerati i tempi d’arrivo e l’intervento vero e proprio sono necessari trenta minuti, per aprire un varco i tecnici ci impiegano circa trenta minuti. I varchi, stando alle ultime indicazioni emerse dalla riunione, verranno aperti quando, in seguito a un incidente, si prevede che i tempi dei rilievi e della rimozione dei veicoli coinvolto – e quindi della riapertura della carreggiata – superi le due ore.

In questi casi, a seconda di dove si sarà verificato l’incidente, verrà aperto uno dei varchi per garantire il passaggio dei mezzi nella carreggiata opposta che da senso unico di marcia diventerà quindi a doppio senso. Con l’obiettivo di far transitare non solo i mezzi di soccorso, ma anche tutti quelli rimasti incolonnati. Il piano prevede anche il blocco delle auto già prima del ponte della Libertà, con l’obiettivo di indirizzare i pendolari da e per piazzale Roma verso la stazione dei treni. Inoltre il piano prevederebbe, tra le possibilità e nei casi più complessi da gestire, l’utilizzo di navette dell’Actv tra San Giuliano e Venezia.

La stesura di un piano di intervento contro il caos nell’accesso a Venezia, con il conseguente protocollo, arriva dopo una serie di incidenti che si sono verificati negli ultimi mesi proprio sul ponte, paralizzando la viabilità e creando grandi disagi, soprattutto a pendolari.

Il primo risale al 21 aprile quando verso le 14. 30 un autobus dell’Atvo che viaggiava in direzione di piazzale Roma venne avvolto dalle fiamme per un incendio divampato dal motore. La prontezza di riflessi dell’autista che fece scendere subito i passeggeri riuscì a evitare feriti, ma certo non il caso che ne conseguì, con il ponte bloccato e le auto ferme in coda fino al tardo pomeriggio. Dopo l’incendio infatti la rimozione dello scheletro del bus fu piuttosto complicata. Il secondo episodio è più recente e risale a tre settimane fa.

Lunedì 28 agosto una motociclista francese, Fanny Marion, 31 anni, avvocatessa, morì in un incidente stradale. La donna si trovava seduta sul sedile del passeggero di una moto Bmw guidata dal compagno. Fu un altro giorno di caos e disagi per la viabilità tra Mestre e Venezia.