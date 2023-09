Via Manin protesta: «Niente movida molesta e tanti controlli di polizia»

«I locali che abbiamo aperto in questi ultimi mesi, mettendoci il nostro impegno, stanno trasformando la città e il centro per riportarlo agli antichi fasti. Le continue chiamate alla Polizia locale portano solo via tempo alle forze dell’ordine, che potrebbero concentrasi su problemi più gravi, vedi alla voce droga, spaccio e degrado».

«Solo uno che protesta»

I locali più gettonati di via Manin, tra i quali figurano Nudi e Crudi, Marais, Monetine, Soraprova e BarRoca, praticamente tutti, hanno deciso di far sentire la propria voce e affrancarsi da chi ha urlato alla “movida molesta” che non lascia dormire i residenti.

«Tutto falso», dicono. «Rispettiamo le regole» spiegano «dopo una certa ora non c’è più musica, ci impegniamo». Proseguono: «Qui non c’è movida molesta».

Fanno capire di attenersi all’ordinanza del Comune, di controllare cosa avviene fuori dai locali. Ma lamentano continue chiamate alla polizia locale, che arriva e non trova nulla.

«Le ripetute chiamate ai vigili da parte, a conti fatti, di un solo residente che abita in strada, portano via tempo alle forze dell’ordine, esauste e che ringraziamo, e danno sempre esito negativo. Polizia locale che, come ben sappiamo, dovrebbe operare in zone dove spaccio e criminalità divampano».

C’è chi lamenta decine di controlli senza esito, in poche settimane. «Siamo in balia di anziani che fin quando erano giovani loro andava tutto bene e si divertivano in centro, mentre ora che hanno una “certa” età obbligano i locali a chiudere prima e spegnere la musica perché vogliono dormire con le finestre spalancate, e non sentire rumore, ma così facendo, condannano la città e le attività a morire».

«Questa strada era vuota»

Spiegano ancora i locali della via: «La strada fino a un anno fa era vuota, buia, dormivano senza tetto e c’era un centro di spaccio noto (dove ora si trova un altro locale nuovo all’angolo con via San Rocco, il Tasty Poke ndr). Oggi è diventata un prolungamento del salotto di Mestre, dove ci sono locali di tendenza e alla moda in un ambiente curato e raffinato».

E l’obiettivo dei gestori, sarebbe quello di organizzare nuove iniziative sempre più inclusive. I locali, inoltre, chiedono anche che le attività organizzate in centro non siano delocalizzate: «Succede sempre più spesso che eventi come musica e spettacoli vengano organizzati e allestiti in zone fuori città, nella cintura urbana, ma il centro città va rivitalizzato, perché la piazza e il cuore di Mestre rivivano come un tempo».

Infine un appello: «Assieme al Comune vogliamo rivitalizzare ancora di più la zona, con iniziative ed eventi che richiamino le persone, per questo ci serve una mano».

I sopralluoghi dell’assessore

«Ho fatto un giro per via Manin di sabato, la sera», conferma l’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, «ho eseguito dei sopralluoghi, ho sempre trovato una situazione in ordine, a posto, ho visto solo ragazzi per bene, che chiacchieravano tranquillamente. Certo, parlavano, ma mai sopra i toni, nessuna musica alta. Nulla.

Serve un po’ di più tolleranza, le attività hanno risposto in maniera corretta, gli eccessi vengono subito bloccati e sanzionati dalla Polizia locale, come avvenuto anche a loro. Quando qualche cittadino chiama la Polizia locale deve rispondere, perché in caso contrario è omissione d’atti d’ufficio.

Vero, però, che le pattuglie in questo modo vengono spostate da una zona più difficile. Ripeto, però, che tutti devono rispettare le norme, nessuno sconto».