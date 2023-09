Il sorriso di Angela si è spento a 51 anni

Addio all’età di 51 anni, stroncata da un tumore alla testa Angela Covin, mamma di due figli, ex impiegata ed ex ristoratrice del piccolo locale che aveva aperto a Isola Verde con il compagno Stefano.

La donna originaria di Mirano si era trasferita a Fossò 18 anni fa. Risiedeva in via San Pietro. Si era diplomata all’istituto 8 marzo a Mirano come ragioniera programmatore. Aveva giocato per tanti anni a basket nelle squadre locali, uno sport che amava tanto.

A causa di un malore però nel 2021 le hanno riscontrato un tumore cerebrale. Operata a Milano e curata allo Iov di Padova ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia. A ricordarla con grande affetto gli amici e il fratello Enrico.

«Con il compagno Stefano», spiega il fratello Enrico, «aveva aperto un piccolo ristorante a Isola Verde, alla gestione del quale la aiutava il figlio più grande. Avevano comprato anche un camioncino perché fra i sogni che Angela aveva, c’era anche quello di avviare una attività di street food ma purtroppo, nonostante abbia lottato con tutte le sue forze la malattia che pareva essere stata sconfitta, almeno momentaneamente, si è ripresentata negli ultimi mesi con tutta la sua aggressività».

Domenica scorsa, 17 settembre, purtroppo Angela Covin si è spenta al Policlinico San Marco a Mestre. La notizia della sua morte ha fatto in questi giorni in poco tempo il giro dei paesi in cui era conosciuta e cioè Fossò dove risiedeva e Mirano paese di origine. I commenti di vicinanza alla famigliari per il lutto sui social, sono stati tantissimi e tante anche le persone che hanno portato le condoglianze personalmente ai famigliari colpiti dal dolore.

Angela Covin lascia il compagno Stefano con cui viveva insieme ai figli Danny e Alvise, la mamma Maria Luisa il fratello Enrico con Laura e i nipoti Achille, Adele e Francesco, gli zii e tanti cugini.

I funerali saranno celebrati domani giovedì 21 settembre alle ore 9. 30 nella chiesa parrocchiale di San Leopoldo Mandic di Mirano dove il feretro arriverà dal Policlinico San Marco di Mestre. Dopo l’estremo saluto, ci sarà la sepoltura nel cimitero di Mirano.