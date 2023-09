Infermiera condannata a un anno e 9 mesi: non somministrava i farmaci agli anziani

Un anno e 9 mesi di reclusione, pena sospesa. A tanto la giudice Francesca Zancan ha condannato la 34enne Eva Viola, ex infermiera della casa di riposo “Residenza la Salute” di Fiesso d’Artico, finita sotto processo con l’accusa di falso in atto pubblico. La Procura l’accusava di non aver somministrato i farmaci prescritti a cinque pazienti il 2 luglio 2019: a quattro anziani, il 3 luglio e ad altri 5 ospiti il 5 luglio.

Per questo il pubblico ministero Christian Del Turco ha chiesto una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione. La giudice ha riconosciuto alla donna le attenuanti generiche – è incensurata – e così la pena richiesta si è sostanzialmente dimezzata. Ma il quadro accusatorio resta valido per il Tribunale, che ha anche condannato la donna a risarcire con 10 mila euro la casa di riposo (che si era costituita parte civile, con l’avvocato Matteo Garbisi).

L’avvocato difensore Stefano Marrone ha già annunciato l’appello.

I fatti contestati dalla Procura risalgono al luglio del 2019. Nel corso del processo, l’infermiera, rispondendo alle domande del suo difensore: «La casa di riposo la Salute è strutturata in due reparti, con 60 posti per piano», «l’organizzazione prevedeva la presenza di un infermiere per piano di giorno e uno solo di notte, per 120 degenti da seguire. Le terapie le ho sempre somministrate, ma poteva accadere che a fronte di qualche emergenza – e accade in un reparto di persone anziane, molte delle quali terminali – non firmassi le schede terapeutiche dopo la somministrazione dei farmaci, ma lo facessi dopo o lo facesse qualche collega per me».

Una versione che non ha convinto la Procura: a segnalare il mancato rispetto delle prescrizioni mediche da parte della infermiera, erano state le sue stesse colleghe, che si erano accorte che il “contaprestazioni”, non fosse aggiornato. Così la direzione della casa di riposo prima e la Procura poi avevano acceso un faro sul lavoro dell’infermiera.

«Le schede terapeutiche disposte mese per mese dal medico», osserva l’avvocato difensore Stefano Marrone, «prevedevano una media di 13 somministrazioni di farmaci per paziente, per turno: ovvero 60 pazienti da trattare tra le 7 e le 9 di mattina, da parte di un’unica infermiera. Si tratta di oltre 840 prestazioni, una ogni venti secondi, dovendo anche firmare ogni volta le schede terapeutiche. Per prassi, accadeva che poi le schede venissero firmate tutte assieme e poteva succedere che. Il problema è che aveva fatto presente che la mole di lavoro era enorme».

Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, ma con la condanna di ieri il Tribunale ha riconosciuto nella sostanza le contestazioni della Procura: non tutti i farmaci prescritti venivano dati agli anziani ospiti. Si tratta del giudizio di primo grado, arriverà l’appello.