A Mestre il primo noleggio gratuito di bici pieghevoli Brompton in Italia

Brompton, la celebre bicicletta pieghevole inglese, torna a Venezia, con il primo progetto italiano di noleggio gratuito. In occasione della Settimana della mobilità e della manifestazione Venezia in Bici, Prossimi Impresa Sociale presenta un progetto che nasce per favorire l’intermodalità e la mobilità dolce.

La Brompton - come viene chiamata dagli appassionati - è una bicicletta in grado di migliorare la vita delle persone: è veloce, comoda, compatta, si piega in pochi secondi e può essere trasportata in tutti i mezzi pubblici, cosi come portata all’interno degli degli esercizi.

A partire dal 24 settembre sarà possibile noleggiarla gratuitamente presso gli spazi di FabLab Venezia e Prossimi, all’interno del Parco Scientifico Tecnologico Vega.

Brompton è una soluzione perfetta per il territorio veneziano: grazie alle nuove infrastrutture ciclabili, come il ponte ciclo pedonale di via Torino, il collegamento di Viale San Marco, la nuova stazione di Porto Marghera e la ciclabile per Venezia, la scelta di una bici pieghevole rappresenta una comoda opportunità per muoversi velocemente e in maniera sostenibile, potendo anche salire su treni e vaporetti.

Il progetto, che era stato proposto anche prima del Covid, avrà una durata biennale, fino a Settembre 2025 ed è realizzato grazie alla collaborazione con Brompton Italia, che fornisce le bici a noleggio, Scavezzon Biciclette, che si occupa dell’assistenza tecnica, Vega, che propone questa soluzione alle aziende insediate, e FabLab Venezia, che mette a disposizione gli spazi.

Kick-off del progetto sarà domenica 24 settembre nell’ambito di Venezia in Bici, serie di eventi organizzata dal Comune di Venezia nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità; la prima esperienza, proposta proprio da Venezia in Bici, sarà la pedalata bici+battello fino all’isola di Sant’Erasmo. Per tutta la durata del progetto Prossimi promuoverà iniziative ed eventi che incentivino l’uso della bicicletta, pedalate, eventi didattici e talk.