Schianto fra due auto in autostrada a Bologna, 47enne di Eraclea muore sul colpo

Schianto sulla A13 a Bologna, muore un 47enne di Eraclea. L’incidente mortale è avvenuto domenica mattina poco dopo le 9, al chilometro 2 in direzione sud, all’altezza della zona Navile, a Bologna.

Due le auto coinvolte in un tragico tamponamento la cui dinamica è al vaglio della polizia stradale competente in quel tratto autostradale. A bordo di una Renault Captur c’era Ilier Dervishi, 47 anni, di Eraclea che ha perso la vita praticamente sul colpo. Era assieme a un amico e stavano viaggiando in direzione Firenze dove dovevano riunirsi con altri amici connazionali di origine albanese. Illese le altre persone coinvolte nell’incidente stradale di domenica, quindi il suo amico che si trovava nella Renault a bordo con Dervishi e due automobilisti nell’altra auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, con i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, con due ambulanze e l’elisoccorso. Inutili i tentativi di salvare Dervishi che è deceduto nello scontro, un violento tamponamento tra le due auto. La dinamica è ora al vaglio della polizia stradale e al momento non è chiaro se alla guida dell’auto in cui ha perso la vita ci fosse Dervishi oppure il suo amico.

Ilier Dervishi, di origine albanese, viveva a Eraclea ormai da 20 anni. Lascia la moglie Silvana e due figli, Grajsi e Noel. Una famiglia molto unita e affiatata che a Eraclea si era costruita la vita e la famiglia. La moglie Silvana ieri mattina è subito partita per Bologna per il riconoscimento della salma. In contatto con le onoranze funebri di Valter Gusso. dovrà ora organizzare il trasferimento a Eraclea per la sepoltura. Dervishi era molto legato alla cittadina e conosciuto perché lo si vedeva a Eraclea per motivi di lavoro e anche nel tempo libero. Aveva lavorato come operaio nel settore dell’edilizia e aveva cambiato varie ditte. Era conosciuto proprio per la sua professionalità ed esperienza maturata nel settore dell’edilizia e per questo molto richiesto in ambito lavorativo.

Negli ultimi tempi stava lavorando come autotrasportatore in una ditta della zona. Un uomo che si era integrato e aveva stretto tante amicizie a Eraclea. «Ci mancherà tanto», hanno commentato ieri gli amici e i connazionali albanesi che vivono nella zona, «tutti lo ricordano per il suo lavoro perché era un bravo operaio ed era molto impegnato nel suo lavoro. Noi lo ricordiamo come un uomo e un amico vero, un padre di famiglia che ha perso la vita e che quindi non dimenticheremo». Conosciuto nel territorio, era considerato una persona generosa e sempre disponibile ad aiutare gli amici o chi avesse bisogno di lui.

Non è ancora stata fissata la data dei funerali che saranno celebrati a Eraclea, dove il 47enne sarà probabilmente sepolto. I familiari si trovano in questo momento a Bologna per espletare le ultime formalità burocratiche.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere rilasciato il nulla osta da parte della magistratura per poter procedere al trasferimento della salma di Ilier Dervishi, da Bologna fino a Eraclea, e alla contestuale organizzazione del funerale.