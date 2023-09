Chiude H&M al Valecenter di Mestre, verso uno sciopero del personale

Si è svolta stamattina (martedì) l'assemblea sindacale, in negozio, dei lavoratori di H&M, nei prossimi giorni sarà organizzato uno sciopero per protestare contro la chiusura del punto vendita che si trova all'interno del centro commerciale Valecenter, e che abbasserà le saracinesche a metà ottobre.

I lavoratori, la maggior parte donne, si sono riuniti assieme a Monica Zambon, della Camera del Lavoro veneziana e delegata al commercio Cgil, per capire come muoversi e annunciare una protesta.

«Non abbiamo comunicazioni ufficiali» spiega Marsida «io lavoro per questo brand da 12 anni. Ci hanno chiamato telefonicamente dalle risorse umane, ci hanno detto che gli dispiace per la nostra situazione, ma che si chiude. A chi era in turno di servizio è stato detto a voce. Non ci sembra giusto il modo, non ci hanno dato una motivazione certa, il negozio è bello, di nuova concezione, non capiamo perché vogliano chiudere».

H&M chiude al Valecenter di Marcon, le dipendenti: "Restiamo senza lavoro, non è giusto"

Nel 2021, dopo l’annuncio, ha abbassato definitivamente le serrande il punto vendita H&M che si trovava al Centro Le Barche, nel cuore di Mestre. Un duro colpo per il commercio della città oltre che per lo stesso centro.

Spiega Zambon: «Siamo sconvolti, questi lavoratori avevano già affrontato una chiusura, quella di Piazza Barche a Mestre, ed erano già stati ricollocati. L’azienda non può comunicare ai lavoratori di un negozio così importante, la chiusura su due piedi. Chiediamo impegno e garanzie: di essere ricevuti dal sindaco, dal prefetto e chiediamo al centro commerciale se il problema è il caro-affitto. Non si può tacere la chiusura di un negozio in un territorio con tali problemi sotto il profilo occupazionale. Senza dimenticare l’attenzione al lavoro di genere». I dipendenti sono 12.

La catena H&M, conferma la chiusura a metà ottobre. «I dipendenti sono il cuore della nostra azienda, proporremo a tutti valide soluzioni» dice. Ma fa anche capire che in questo momento non c’è la possibilità di ricollocare tutti.