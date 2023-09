Mestre, nessuno gli affitta una casa: entra in agenzia e spacca tutto

Sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia locale, sabato pomeriggio, per calmare un cittadino della Nuova Guinea che entrato in un’agenzia immobiliare ha fatto il diavolo a quattro spaccando le suppellettili che si è trovato a portata di mano. L’uomo pretendeva che l’agenzia gli trovasse una casa in affitto. L’episodio è avvenuto in via Circonvallazione a Mestre.

Il trentenne è entrato già in stato di agitazione anche perché a quanto ha raccontato non riesce a trovare un’abitazione dove andare a vivere. Non è chiaro se perché nessuno gliela vuole affittare o perché le cifre che vengono chieste sono troppo alte. Sta di fatto che ha iniziato a inveire e ad alzare la voce e a minacciare. Quando i responsabili dell’agenzia lo invitano a calmarsi lui va in escandescenze e comincia buttare all’aria tutto ciò che si trova davanti. Era una furia. Chiamate le forze dell’ordine sul posto è intervenuta una pattuglia del Servizio sicurezza urbana che si trovava poco lontana.

Gli agenti prima lo hanno bloccato e poi portato, in manette, in caserma al Tronchetto. Qui è stato fotosegnalato. Eventualmente gli agenti procederanno con una denuncia in Procura solo nel caso i titolari dell’agenzia facciano una querela nei suoi confronti. Quindi è tornato a Mestre libero.

L’episodio testimonia ancora una volta il problema che hanno gli stranieri a trovare casa in affitto in terraferma. Infatti nonostante la gran parte che cerca casa ha un lavoro e un permesso di soggiorno, i padroni delle abitazioni con difficoltà affittano a stranieri. Soprattutto per motivi legati a rapporti con gli altri condomini.