A San Donà plateatici dei locali ridotti per far spazio alla Fiera

Plateatici ridotti in centro città, con l'avvicinarsi della grande Fiera del Rosario il Comune di San Donà ha voluto più ordine e decoro in centro, ma anche sicurezza lungo corso Trentin e le zone pedonali vecchia e nuova. I tecnici del Comune e la polizia locale hanno effettuato le misurazioni che entreranno in vigore da lunedì 18 settembre.

Sono stati fissati i limiti da rispettare con dei bulloni metallici conficcati nel lastricato. Per questioni di sicurezza dovrà essere garantito un passaggio per i pedoni, simile a un marciapiedi, di 2,5 metri dall'entrata nei locali mentre le terrazze potranno allargarsi per ulteriori 5 metri.

Da lunedì dovranno dunque essere spostate sedie e tavolini nel rispetto di queste misurazioni e anche le fioriere che decorano le terrazze esterne dei numerosi pubblici esercizi lungo la Ztl (zona a traffico limitato) in pieno centro cittadino. Quanto ai gazebi e strutture fisse, in piazza Indipendenza come nella pedonalizzazione di corso Trentin, potranno essere mantenuti intanto fino al termine della concessione prevista per ogni singolo caso.

Per il momento non ci sono state altre indicazioni precise a riguardo, anche se sono in tanti a temere che non saranno più concessi in futuro e dovranno essere sostituiti progressivamente con gli ombrelloni al pari di altri locali del centro che hanno già installato queste strutture mobili.

I gestori dei locali sono però sottoposti a forti tensioni in questi giorni che precedono la fiera del Rosario, che si svolge, come da tradizione secolare, nel primo fine settimana di ottobre da venerdì a lunedì con l'invasione di quasi 300 mila persone nei giorni clou. «Non vorremmo essere adesso sottoposti a continui controlli», commentano preoccupati, «comprendiamo il rispetto delle normative di sicurezza, ma certo noi abbiamo sempre garantito un decoro e abbiamo anche abbellito il corso pedonalizzato».

La questione è sul tavolo della giunta che si è limitata a fissare regole e distanze senza altri interventi. Con una massiccia affluenza in occasione della sagra cittadina si impone la necessità di rispettare certe distanze di sicurezza.