Muore a 80 anni nel giorno del suo compleanno: era l’organizzatore del raduno di auto d’epoca di Bibione

È uscito di scena a modo suo, accendendo i motori dell’ultimo raduno il giorno del suo compleanno. Festeggia gli 80 anni poi muore qualche ora dopo come fece Gigi Proietti.

È la storia di Toni Gurrisi, residente a San Michele al Tagliamento, lo storico organizzatore del raduno di auto d’epoca a Bibione.

Ieri, 17 settembre compiva 80 anni e sul suo profilo Fb ha scritto questo messaggio. «Oggi sono 80. Anche questo traguardo e' stato raggiunto insieme a tanti altri. Non sono mancate le gioie , soddisfazioni ma soprattutto tanta amicizia . E' giunto il tempo di andare e di salutarvi ora in modo un po' diverso . Grazie cari amici grazie a tutti voi per questa vita insieme. Toni».

In quello che sembrava un commiato Gurrisi ha anticipato la sua dipartita, come hanno confermato i familiari.

Era malato da tempo. E ieri pomeriggio è deceduto. Sul suo profilo alcuni hanno mandato messaggi di auguri senza aver saputo della sua morte.

Quest’anno a Ferragosto ha dovuto rinunciare allo storico raduno bibionese per motivi di salute appunto. Ma con le macchine d’epoca, sue e di altri amici, ha girato il Nord-est alle feste e alle sagre portando sempre grande allegria. In passato aveva lavorato alle Poste raggiungendo vertici da primo livello dirigenziali.

Ma le auto erano la sua passione.

Toni Gurrisi ha svoltato per l’ultima curva, rombando i motori e uscendo di scena da signore, come è sempre stato.