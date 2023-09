Riapre il Momo, Open Day il 30 settembre nel quartiere della stazione

Riecco il Teatro Momo: il teatro mestrino nel cuore del quartiere – problematico – della stazione di Mestre riavvia la rassegna “Domenica a Teatro 2023/2024” dedicata ai bambini e alle loro famiglie con spettacoli e laboratori cuciti su misura per loro. L'open day con spettacoli speciali è il 30 settembre con ingresso libero. Una festa all’aria aperta in via Sernaglia caratterizzata da due eventi, ad entrata libera, che si svolgeranno fuori e dentro il teatro: il primo “CIRCO a puà– one woman street show” di Francesca Mari, uno spettacolo di giocoleria circense che animerà il piazzale antistante il teatro, seguito, all’interno del Teatro Momo, dallo spettacolo Chisciotte Fenicottero, presentato dall’Associazione culturale Attogentile, nuovo Teatrino di via Pasini di Marghera.

La giornata sarà l’occasione per far conoscere al pubblico affezionato tutti gli appuntamenti della Stagione 2023 – 2024. E la cultura contribuisce così ad animare una zona “calda” di Mestre

Gli spettacoli

Primo spettacolo dal 29 ottobre, con lo spettacolo Paccottiglia Deluxe della Compagnia Circo Pacco, fino a Marzo 2024, che prende il via Domenica a Teatro, la Stagione di teatro per bambini arrivata alla 29a edizione ed organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, Circuito multidisciplinare del Veneto.

Visto il successo ottenuto la scorsa Stagione, con l’introduzione degli spettacoli svolti sul palcoscenico insieme a genitori e bimbi piccolissimi, anche quest’anno il cartellone prevede 12 appuntamenti domenicali divisi in due fasce d’età: nove spettacoli alle 16.30 per i bambini dai 4 ai 10 anni e tre dedicati alla fascia 0-3, in doppia replica alle 11.00 e alle 16.30.

Novità assoluta di quest’anno, il Teatro Momo propone “Intrecci di ritmo”, un laboratorio di circo per i bambini dai 6 ai 10 anni, dal 7 novembre 2023 al 6 Aprile 2024, incentrato sul ritmo della giocoleria e del proprio corpo in tutte le sue declinazioni e sfaccettature.

Sempre a partire dal mese di novembre ritornano a grande richiesta gli appuntamenti di A Teatro con la Scuola, una Stagione teatrale ormai consolidata nel tempo, indirizzata alle scuole dell’infanzia e Primarie del territorio con l’obiettivo di offrire una grande opportunità ai giovani alunni di poter conoscere a fondo il meraviglioso mondo del teatro. Aprirà la rassegna il 9 novembre, nell’occasione della ricorrenza del centenario della nascita di Italo Calvino, lo spettacolo “Naso d’argento”, tratto da una fiaba popolare raccolta dallo scrittore in Fiabe Italiane e portato in scena da Accademia Perduta Romagna Teatri – Centro di produzione teatrale. E tornano “Le Fiabe Musicali”, tre spettacoli di intrattenimento musicale, tra Novembre e Gennaio, la domenica pomeriggio, rivolti ad un pubblico di bambini dai 5 ai 10 anni, organizzati in collaborazione con Gli Amici della Musica di Mestre e l’Associazione culturale Attogentile – nuovo Teatrino di via Pasini di Marghera.

A pochi passi

A pochi passi dal teatro Momo c’è il cinema d’essai, il Dante, che è in attività dal 1950 con le sue selezionate pellicole italiane ed europee. Una sala amatissima dagli appassionati di cinema.