Mestre, rissa al Coffee Break di via Piave: molesta i clienti di un bar e poi picchia il titolare

Prima ha chiesto soldi ai passanti in via Sernaglia e in altre vie della zona. Poi è entrato al Coffee Break di via Piave e qui ha colpito prima il titolare e poi un cittadino cinese che gestiste un ristorante in via Dante.

Alla fine è scappato al linciaggio di altri cinesi, fuggendo solo con i pantaloni, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Tutto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17. Protagonista un giovane africano in evidente stato di alterazione forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In via Sernaglia all’altezza del ristorante Piron d’oro, incontro due residenti che stanno parlando tra loro. Uno sta facendo passeggiare il cane, l’altro è il titolare del locale. Il giovane chiede delle monete ai due che non gli danno nulla.

Lui prima si allontana un po’ poi torna indietro e orina su una colonna davanti al ristornate. Il titolare pulisce con l’acqua dove lo straniero aveva orinato, mentre l’altro se ne va.

Poco dopo succede il finimondo all’interno del Coffee Break.

Qui il ragazzo entra e inizia a chiedere monetine ai clienti e allo stesso titolare. Insiste e importuna alcuni presenti.

Il proprietario lo invita ad andarsene e a un certo punto cerca di accompagnarlo all’esterno, per tutta risposta si lo straniero lo colpisce con alcuni pugni.

Ma non è finita qui. Infatti non è chiaro come sia avvenuto ma sta di fatto che il ragazzo picchia anche un cinese che si trova nel locale. Lo picchia al volto. A quel punto intervengono altri cinesi ne nasce una rissa. Il ragazzo scappa. Nel frattempo vengono chiamati carabinieri e Suem.

Non contento lo straniero torna sui suoi passi ed evita il linciaggio da parte di altri cinesi per l’intervento di un tunisino che li separa.

A quel punto indossando solo i pantaloni e senza scarpe si allontana. Arrivano carabinieri, polizia locale e Suem. I contusi sono medicati sul posto, mentre l’africano ha fatto perdere le proprie tracce.