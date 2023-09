Lunedì 18 settembre, sciopero dei trasporti: tutto quello che c’è da sapere

AVM/Actv informa che è stato proclamato per lunedì 18 settembre uno sciopero di 24 ore al quale potrebbe aderire il personale delle società Actv, Vela e AVM.

Lo sciopero potrà interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, nonché le biglietterie Venezia Unica, l’ufficio AVM ZTL Auto di Mestre e i parcheggi in struttura (Autorimessa di P.le Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa).

Cosa chiedono i sindacati

Sgb chiede un aumento di stipendio di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro, il blocco delle privatizzazioni. Cub Trasporti chiede di intervenire contro la “giungla” di turni monta e smonta o spezzati e una lunga serie di criticità che arrivano ad investire anche l’assenza di servizi igienici sui ferry-boat o le obliteratrici che si smagnetizzano.

Durante lo sciopero garantiti i seguenti servizi.

Navigazione vedi programma redatto da Actv.

La linea 17 sarà garantita all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse:

partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10:00, 16:40, 18:20 e 20:00

partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10

Prenotazione riservata alle sole autovetture (esclusi i mezzi pesanti) di proprietà dei residenti delle isole di Lido e Pellestrina in possesso di Pass IMOB. Le corse sono comunque ad accesso libero, salvo il contingente prenotato, per le altre autovetture secondo l’ordine di arrivo. La prenotazione è obbligatoria, anche per la clientela diversamente abile, per poter accedere al servizio di trasporto nella giornata di sciopero e va effettuata entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 17 settembre tramite i siti www.avmspa.it e www.actv.it (Servizi al cliente//Prenotazioni// Prenota il Servizio Ferryboat Tronchetto Lido) o tramite call center Dime 041041. Nella notte tra il giorno che precede lo sciopero e il giorno di sciopero ultime corse da Lido S. Nicolò e da Tronchetto alle ore 00:20. Il servizio riprende regolarmente il giorno 19 settembre con le corse delle 5.00 da Lido S. Nicolò e da Tronchetto.

Autobus, tram, people mover con fasce orarie

i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani con le seguenti modalità

dalle ore 06:00 alle 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19.29

il servizio del giorno 17 settembre terminerà regolarmente alle ore 02:30 del 18 settembre per poi riprendere alle ore 03:30 del giorno 19 settembre

le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite il 18 settembre

il servizio people mover dalle ore 07:10 alle ore 09:50 e dalle ore 16:40 alle ore 19:20

Altri servizi

PARCHEGGI IN STRUTTURA: l’ingresso e l’uscita della clientela abbonata, disabile e prenotata

RETE VENDITA: l’acquisto dei titoli di viaggio anche presso i rivenditori autorizzati e le biglietterie self-service, online su veneziaunica.it, tramite AVM Venezia Official App, su WhatsApp attraverso il servizio Chat&Go by muoversivenezia e a bordo dei mezzi di trasporto alle tariffe dedicate (nel servizio navigazione durante l’intera giornata, nel servizio automobilistico dalle ore 20.00 alle ore 7.00)