El Fritoin festeggia i 40 anni e riempie via Ca’ Savorgnan

Lo avevano promesso quando hanno preso in gestione, tra mille difficoltà, lo storico locale mestrino. E l’hanno fatto.

Domenica pomeriggio, via Ca’ Savorgnan si è riempita con una grande festa, quella per i 40 anni di tradizione dell’attività, classe 1983. Musica, cicheti, proposte culinarie, ma anche grandi tavolate musica, balli di gruppo e molto altro.

Una festa in piena regola, che ha catalizzato un grosso pubblico e soprattutto gli amanti del baccalà, gamberoni in saor, persino le lasagne di baccalà, di pesce, sarde in varie versioni.

Non poteva mancare il mitico panino l’ “Onto” con pastin, cipolla, peperoni, formaggio e salsa

Valentino Carbone e Giorgia Bovo hanno distribuiti fritti, cicheti e sorrisi a tutti, in piena tradizione che rimanda al Settembre mestrino, quando in giro per Mestre si mangiava dappertutto, tra banchetti e street food