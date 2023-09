Minore rapina un coetaneo per pochi euro, arriva il Daspo del Questore

Rapina con la minaccia di un coltellino, via i soldi e un cellulare. È quanto accaduto nei giorni scorsi in un locale di Bibione. Individuato il responsabile, un minorenne. Anche la vittima ha un’età inferiore ai 18 anni. Sulla rapina hanno compiuto indagini i carabinieri di Bibione.

Il ragazzino era stato avvicinato e minacciato da un altro minorenne che faceva parte di un gruppo. “Dacci i soldi o ti pestiamo” gli avrebbe intimato il più convincente di tutti.

Oltre al denaro, poche decine di euro, sarebbe stato consegnato anche un telefono cellulare. La vittima non si è rassegnata e ha raccontato tutto, in una denuncia verbalizzata, ai carabinieri della stazione di Bibione.

A carico del responsabile è scattato il Daspo da parte del Questore. Il provvedimento impedirà al ragazzo di accedere, per la durata di 3 anni, in tutte le aree interessate dal fatto ed in caso di inottemperanza, è prevista una sanzione penale dagli 8 ai 20 mila euro.

Provvedimenti da parte della Questura anche in seguito alla mega rissa che si è verificata giusto un mese fa, il 16 agosto, sul piazzale dell’autostazione. In quell’occasione 20 persone presero parte a una violenta scazzottata, quasi certamente per motivi legati alla territorialità dello spaccio di droga sui tratti di spiaggia di Bibione. Ne aveva fatto le spese un uomo residente in provincia di Udine. In quell’occasione la Polizia locale recuperò su un autobus un paio di coltellini e alcuni grammi di droga. Tre persone sono state denunciate. Questo l’esito finale delle indagini con i relativi provvedimenti della Questura: sono stati alla fine emessi complessivamente 3 fogli di via obbligatori a carico di altrettanti indagati per i reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e 2 avvisi orali a carico di cittadini residenti rispettivamente a Marcon e Eraclea.