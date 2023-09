Parchi del divertimento, premiato Caribe Bay di Jesolo

JESOLO.Caribe Bay nel gotha mondiale degli “amusement park”. Sarà protagonista al Park World Excellence Award 2023 in programma a Vienna, in concomitanza con Iaappa Expo Europe,

manifestazione fieristica organizzata da Iaapa- Global Association for the Attractions Industry - che, dal 25 al 28 settembre riunirà nella capitale austriaca tutto il mondo dell’intrattenimento, in rappresentanza di oltre 6.000 parchi in più di 100 Paesi.

Ora Caribe Bay è nella rosa dei finalisti per due categorie relativamente all’area Emea (Europe, Middle East, Africa): “Best Live Entertainment” con lo show Mermaids, lo spettacolo di tuffi e salti mortali ispirato al mondo dei pirati e delle sirene, e “Best Waterpark”.

Tra i competitors, nomi come Walt Disney Studios Park, PortAventura, Puy du Fou e i migliori parchi di Emirati Arabi e Qatar.

Caribe Bay è in lizza per altri prestigiosi awards, su scala europea e globale. Determinanti nella selezione sono state la straordinaria tematizzazione, l’offerta trasversale che intercetta un pubblico molto eterogeneo e la formula basata su un inedito mix di attrazioni e spettacoli all’insegna di divertimento, relax e adrenalina. Luciano Pareschi, CEO e Founder Caribe Bay è entusiasta: «Queste candidature ci spingono a sviluppare nuovi progetti, nell’ottica di offrire sempre più servizi a target diversi. Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti in questi anni e di portare il nome di Jesolo nel mondo, contribuendo alla promozione e alla conoscenza di questo straordinario territorio, che ha ancora un enorme potenziale di crescita».

La dimensione internazionale di Caribe Bay è confermata dal target degli ospiti, per il 50% provenienti dall’estero. Tra i principali mercati di riferimento si

collocano Germania, Austria, Ungheria, Svizzera, Slovenia e Regno Unito. Il parco è visitato ogni anno da una media di 280.000 persone, in circa 3,5 mesi di apertura: oltre a godere di ottimi rating da parte del pubblico, Caribe Bay è storicamente uno dei parchi più premiati d’Italia.

Con le recenti nomination ha ottenuto anche il favore della critica straniera, qualificandosi come esempio di eccellenza “made in Italy” su scala globale, in un settore tradizionalmente dominato dalle multinazionali dell’entertainment.