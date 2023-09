La motonave Concordia lascia Sant’Elena e arriva a Fusina per la demolizione

La Concordia galleggia. Anzi, naviga. Ne ha dato prova ieri in tarda mattinata. Peccato che la direzione imboccata dal rimorchiatore a spinta sia quella che porta alla sua demolizione. Dopo anni di attesa nella darsena di Sant’Elena, da ieri la storica motonave anni’30 della flotta Actv è arrivata a Fusina, al cantiere di demolizione Marine-Tech Ccyd srl in via dei Cantieri 15/2.

Il trasferimento è stato realizzato dalla società Trasmar di Marghera per conto della Eureka bonifiche che a fine maggio scorso si è aggiudicata, al prezzo di 53 mila euro, la gara indetta da Actv per la demolizione del mezzo.

Tutto come da programma, visto che i tentativi di recuperare il mezzo e di trasformarlo in un museo galleggiante o in una piattaforma per iniziative sociali si sono concluse con un nulla di fatto.

Nel vuoto è caduta anche la raccolta di firme promossa dal Forum Futuro Arsenale e avviata dopo che la Sovrintendenza aveva deciso di non vincolare lo storico mezzo, aprendo di fatto alla possibilità di un suo abbattimento.

Ora però dal piano burocratico la vicenda ha assunto connotazioni politiche. Tutte interne alla maggioranza che governa a Ca’Farsetti. Rabbia e stupore per il trasferimento di ieri a Fusina filtra dagli ambienti di Lega e Fratelli d’Italia.

«Ci piacerebbe che il Comune ragionasse sul beneficio pubblico di mantenere l’imbarcazione grazie alla collaborazione con il ministero della Difesa senza pagare il costo della demolizione», fa sapere il capogruppo della Lega Alex Bazzaro.

Nella conferenza capigruppo di giovedì era stato trovato l’accordo per affrontare, come primo punto all’ordine del giorno, una mozione a firma Francesco Zingarlini (Fratelli d’Italia) dello scorso gennaio con cui si impegnava l’amministrazione a darsi da fare per tutelare il valore storico e affettivo della motonave di Actv.

La mozione di Zingarlini avrebbe dovuto tenere conto degli aggiornamenti degli ultimi mesi, arrivati a iter per la demolizione già in corso. In particolare, su sollecitazione dell’assessore al commercio Sebastiano Costalonga, della vicenda era stato interessato addirittura il ministero della Difesa presieduto da Guido Crosetto.

L’obiettivo era di sondare la disponibilità del ministero a trasferire gratuitamente la motonave negli spazi dell’Arsenale.

In effetti, la disponibilità da parte del ministero guidato da Crosetto era arrivata. Subordinata, però, a una richiesta formale da parte del Comune e dell’amministrazione. Richiesta, però, mai arrivata. Così l’iter per la demolizione è andato avanti, nonostante il semaforo verde arrivato da Roma per salvare il mezzo, pezzo di storia a del trasporto pubblico veneziano.

Nulla filtra dagli ambienti politici, tranne il malumore da parte di chi si è speso per salvare la motonave. Ormai però la demolizione della Concordia è davvero dietro l’angolo.

E da un giorno all’altro la squadra di operai potrebbe raggiungere la banchina di Fusina e iniziarne lo smantellamento.