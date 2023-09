Venezia, l’edicola che non può più lavorare. Appello contro la demolizione

Metà della sua vita l’ha passata nell’edicola di Campo Santa Maria Formosa che acquistò 25 anni fa quando aveva 24 anni. Ora Licia Dal Bon si ritrova con una lettera del Comune che le intima di smaltirla a sue spese.

«Mi sono innamorata di questo lavoro da ragazza e mi piange il cuore al solo pensiero di demolirla». Le leggi attuali prevedono che se l’attività è chiusa per due anni, si perde la licenza. Il Gruppo 25 Aprile ha indetto una mobilitazione il 23 settembre alle 11 per chiedere all’amministrazione di fermarsi e di mantenerla in una zona che negli anni si è già riempita di hotel.

L’idea della proprietaria è quella di formare una società di cittadini e chiedere a degli studenti di turnarsi in modo che l’attività possa andare avanti. In realtà si sono fatti avanti una serie di acquirenti, ma per legge l’edicolante non può più vendere.

L’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga ha detto che conosce il caso: «Abbiamo ricevuto la proposta di privati che vorrebbero avviare un’attività di antiquariato. Nel caso in cui la signora non smaltisca l’edicola, lo dovrebbe fare il Comune a sue spese. A quel punto, prima di demolirla, potremmo aprire un bando e cambiarne la destinazione d’uso».

Per capire meglio cosa succede dobbiamo tornare indietro al 24 dicembre 2018, l’ultimo giorno di lavoro di Licia Dal Bon. «Mi ero trasferita con la famiglia a Sant’Erasmo e mi era difficile seguire quotidianamente l’edicola e così ho cercato di venderla senza cambiare attività» racconta Dal Bon. «Per un anno mi ha sostituita una persona che se n’è andata nel 2020, in piena pandemia e da quel momento sono iniziati i problemi».

In aggiunta l’edicolante nel 2021 ha dovuto curare la mamma malata, mancata dopo pochi mesi. «Nel 2022 mi hanno tolto la licenza, ma non è giusto perché ci sono due pesi e due misure. Un ristorante per non perdere la licenza può aprire un giorno, fare uno scontrino e poi chiudere, per noi è impossibile. Avevo anche partecipato alla Bolkestein per chiedere l’autorizzazione al suolo per altri 12 anni, ma senza licenza non me l’hanno data».

Fino alla lettera per Dal Bon straziante in cui le si chiede di demolire il posto che ha curato per 25 anni, sempre pieno di clienti e veneziani.