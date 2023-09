Chioggia, stroncato da un infarto a 35 anni: disposta l’autopsia

È morto nel suo letto, probabilmente nel sonno, a soli 35 anni, Daniel Boscolo Meneguolo, padre di due figli.

Erano circa le due di notte, tra venerdì e sabato, quando il corpo dell’uomo è stato recuperato dopo che era stata lanciata la richiesta d’aiuto. È stato stroncato da un infarto: sulle cause della morte farà luce l’autopsia, disposta dalla magistratura.

L’esame autoptico dovrà infatti stabilire quali siano state le cause che hanno messo fuori uso il cuore di un giovane che, almeno all’apparenza, aveva un fisico atletico e che amava anche le competizioni sportive, come dimostra la sua passione per la motocross.

Viene sicuramente esclusa la morte violenta, ma la magistratura ha disposto approfondimenti. Motivo per il quale è già stata pubblicata un’epigrafe, con data del funerale da destinarsi. Verrà officiato non appena verrà dato il via libera ai familiari.

La morte di Daniel Boscolo ha scosso molto in città una generazione che ne condivideva le passioni, ma soprattutto il fatto che il 35enne fosse padre di due bambini piccoli.