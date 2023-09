Bosco dello sport di Tessera, aggiudicate 4 gare: arena da 10 mila posti, viabilità e verde

Viabilità, urbanizzazione, opere “verdi” e di paesaggio, arena. Quattro bandi su cinque, per un valore di oltre 180 milioni di euro, sono stati assegnati. All’appello manca solo quello dello stadio vero e proprio, la cui assegnazione è prevista tra fine ottobre e inizio novembre.

Primi cantieri previsti dalla primavera del 2024. Prende forma quindi il progetto di Tessera che va sotto il nome di Bosco dello Sport, interamente finanziato con risorse pubbliche, compresi i 93,5 milioni di euro stanziati dal governo Meloni per coprire il buco rimasto dopo che Bruxelles aveva bocciato il finanziamento inizialmente previsto attraverso le risorse del Pnrr.

Le altre risorse saranno stanziate direttamente dal Comune mentre altri 90 milioni di euro saranno assicurati tramite mutuo. Un progetto da 315 milioni di euro che vedrà nascere a Tessera, a ridosso della bretella aeroportuale, un grande - e molto contestato - polo dello sport aperto però anche a concerti e grandi manifestazioni.

Viabilità e urbanizzazione

A vincere la gara per la nuova viabilità di collegamento con l’aeroporto sono state le imprese Adriastrade (capofila, di Monfalcone), Coletto, Brussi Costruzioni, Ecovie e Zara Metalmeccanica. L’associazione di imprese ha vinto con un ribasso a base di gare del 5,71% sui lavori e del 40% sulla progettazione per un importo complessivo contrattuale di 27 milioni e 138 mila euro.

L’intervento prevede il collegamento dell’area con la Triestina e la bretella aeroportuale, oltre che tutte le strade di raccordo all’interno dell’area di 115 ettari.

Ad aggiudicarsi le opere di urbanizzazione per un importo di 50 milioni di euro è stata l’impresa Carron (di Treviso). In questo caso l’assegnazione è di fine agosto.

Opere a verde e Arena

Sono dei giorni scorsi invece le assegnazioni che riguardano le opere a verde e l’arena, l’intervento più oneroso. Con un importo complessivo contrattuale (progettazione ed esecuzione) di quasi 95 milioni di euro ad aggiudicarsi il bando dell’arena è stata il raggruppamento temporanea di imprese (Rti) costituito da Cev (società mandataria, di Treviso, sta realizzando anche il villaggio olimpico di Milano), Maeg, Milani e Gianni Benvenuto. L’arena sarà, insieme allo stadio, uno dei due perni principali del progetto.

Pensata per gli sport al coperto, come il basket, sarà in grado di ospitare fino a 10.000 persone sedute.

E potrà essere usata anche per i concerti al chiuso. L’appalto relativo alle opere verdi, aggiudicato per oltre 11 milioni di euro, è stato vinto con un ribasso del 5,5% sull’esecuzione del 2,1% sulla progettazione definitiva ed esecutiva dal raggruppamento composto dal Consorzio Leonardo servizi, da Cosmo Scavi e dal Consorzio Stabile Terra. L’intervento sul verde prevede anche la piantumazione di 100 mila tra alberi e arbusti.

A ottobre lo stadio

La gara da oltre 80 milioni di euro relativa alla progettazione e alla costruzione dello stadio da 16 mila posti si concluderà alla fine di ottobre. Poi, dalla prossima primavera, è previsto l’avvio dei lavori.