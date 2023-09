Trovato in auto con hashish e cocaina: arrestato lungo la Romea

Trovato in auto con un panetto di hashish e un involucro contenente cocaina: arrestato dai carabinieri di Mestre. In manette un tunisino residente a Spinea.

Venerdì notte i militari, mentre percorrevano la Statale Romea all'altezza del centro commerciale “Nave de Vero” a Marghera, hanno fermato per un controllo un’auto con a bordo tre cittadini di nazionalità tunisina, proveniente da Chioggia.

In considerazione dell’atteggiamento particolarmente agitato del passeggero seduto dietro, i carabinieri hanno proceduto ad un controllo più approfondito, a seguito del quale il giovane è stato trovato in possesso di un coltello, un panetto contente 200 grammi di hashish, un involucro con all’interno circa 45 grammi di cocaina e 100 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e nella mattinata di sabato è comparso davanti al giudice: è stato scarcerato con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Stazione Carabinieri di Spinea.