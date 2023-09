Il fumetto a Mestre fa tris. Apre Komica in via San Pio X

Dovevano essere in due a spartirsi «l'eredità» lasciata dal vuoto della chiusura di Supergulp, e invece il fumetto si conferma settore in crescita, e a Mestre si va verso la tripletta. Alla già avviata Multiverse Comix (un buon successo di abbonamenti dopo poco più di due mesi) e in attesa dell'arrivo della Comix League (apertura a fine mese, il 26 salvo ritardi dell'ultima ora), si affiancherà infatti un'altra realtà che, già operativa a Mestre in altri settori, raddoppia lo spazio e si lancia nel settore fumetto e letteratura, seppure con un tema molto specifico.

Sabato 16 settembre dalle 16 alle 23 in via San Pio X 7 a Mestre si terrà la festa di inaugurazione di "Komika": la libreria tematica specializzata in narrativa, cultura giapponese e gioco di ruolo nel cuore della città, diretta emanazione del già esistente Runika shop della vetrina accanto.

All’interno cinque spazi tematici: Japan Area (cultura giapponese, manga, action figures); Area giochi di ruolo (oggettistica ufficiale, espansioni e manuali di Dungeons & Dragons e affini); kids area (letture, libri-gioco, carte collezionabili e giochi didattici); fantasy - Horror Area (grandi classici e novità) e l'esclusività dei prodotto della casa editrice Poliniani.

L’inaugurazione in concomitanza della riapertura del negozio Runika in un nuovo allestimento. «Quello che vogliamo fare» spiegano i responsabili, «è creare in pieno centro a Mestre un polo di sicura attrazione per i giovani e non solo. Per questo motivo porteremo anche una serie di performance artistiche, con special guest l’illustratrice Ary De Rizzo del team Daily Cogito, e lo scrittore horror Mattia Martignago».