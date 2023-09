Serve prosecco e shottini per la festa dei 16 anni, multato barista di San Donà

Ha servito una bottiglia di prosecco e un vassoio di shottini a un minorenne che stava festeggiando i 16 anni assieme ad altri amici, anche loro minori di età. Dopo la segnalazione della madre del festeggiato, la Polizia locale di San Donà ha effettuato un accertamento a carico di un pubblico esercizio sandonatese, multato.

C’erano già state diverse segnalazioni da parte dell’amministratore condominiale e dei proprietari delle attività confinanti che riferivano dei continui disagi arrecati dagli avventori, ai danni del complesso immobiliare, durante le feste organizzate il giovedì sera.



«Nonostante i reiterati avvertimenti a non somministrare alcolici ai minori si continuano ad osservare comportamenti illeciti da parte di qualche disinvolto ed impudente gestore di bar che mette in pericolo la salute dei giovanissimi» dichiara il comandante della Polizia Locale Paolo Carestiato «Continueremo a vigilare sul mancato rispetto di questo obbligo di legge che prevede, oltre ad una sanzione di più di 300 euro, la sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi in caso di accertamento più violazioni nel tempo e la denuncia all’Autorità Giudiziaria nel caso di somministrazioni di alcolici ai minori di anni 16».



Nel pomeriggio di giovedì, inoltre, grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza comunale, gli agenti della Polizia locale hanno fermato nei pressi del municipio l’autore del furto di una bicicletta commesso presso la stazione ferroviaria pochi giorni prima e denunciato solo un’ora prima presso gli uffici del Comando; lo stesso, un minorenne residente a Ceggia, dopo essere stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria veniva affidato alla famiglia di provenienza.