Imprenditore choc in aula: «I ragazzi del Tronchetto sono tornati. Tutti i trasportatori devono pagare»

Al processo alla “Nuova Mala del Tronchetto”, si intrecciano storie che rimandano alla Malavita del Brenta degli anni Novanta. Giovedì, nel fitto susseguirsi di testimonianze di vittime ed investigatori - testi del pm Giovanni Zorzi, che contesta al gruppo l’associazione di stampo mafioso - davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Manduzio, si è parlato di estorsioni, di ordigni e pistole.

I soldi allo “zio” Boatto

«Non vedevo Gilberto Boatto da tantissimi anni: lo conosco come “lo zio”, ma l’ho visto poche volte. Negli anni Novanta ho dovuto pagare 20 milioni al gruppo dei “mestrini”», racconta Luciano Sabbadin, una vita da intromettitore e trasportatore di turisti tra San Giuliano e Venezia, «nell’estate del 2018 stavo lavorando al parcheggio Porta Gialla, quando Boatto mi è venuto incontro all’improvviso: non me l’aspettavo. Mi ha detto “uscirò dal carcere e sono venuto a dirti che “i ragazzi del Tronchetto” riprenderanno a chiedere tangenti alle società di trasporto...guarda se riesci a procurarmi dei soldi”. Mi ha chiesto 2 mila euro. Ho detto che non li avevo, che avrei cercato di fare qualcosa: ho avuto un po’ paura di un personaggio così. Dopo un mese e mezzo è tornato e gli ho dato 1350 euro. Mi ha ringraziato e mi ha detto “appena posso te li ridò”».

Il pm Zorzi gli ricorda che nell’interrogatorio del 2022, non aveva fatto cenno alla restituzione dei soldi. Il difensore di Boatto, l’avvocato Giorgio Pietramala invece rimarca il punto.

L’agguato all’imprenditore

È poi la volta di Maurizio Magnanini, socio della Marco Polo Trasporti, che opera a Punta Sabbioni. Cosa è successo l’8 giugno 2018, gli chiede il pm? «Verso le 9 di mattina, ero a casa con la mia compagna e ho sentito il nostro cagnolino abbaiare in maniera anormale. Ho visto in giardino due uomini incappucciati, uno armato di pistola e uno con una mazza: sono corsi verso di me. Ho urlato a mia moglie di scappare, abbiamo saltato la balaustra e siamo andati dai vicini a chiedere soccorso e dare allarme. Hanno rotto la vetrata, sono entrati e dalla porta mi hanno puntato contro la pistola, tra insulti e grida. Ma hanno visto che eravamo dai vicini e sono andati».

Magnanini denuncia il tutto e si mette a cercare un perché. Le è venuto qualche sospetto, chiede il pm, che accusa Paolo Pattarello, Loris Trabujo e Luca Livieri quali autori del raid? «Avevouna mia teoria, che potesse sapere qualcosa un mio ex dipendente, cognato di Shemellari. Ho chiesto al mio vicino che lo conosce e lui mi ha riferito che era per “una ruggine vecchia con quelli del Tronchetto”. Ma io non ho mai avuto problemi. Così mi sono rivolto a Tonino Guerrieri, che avevo conosciuto a una festa, e che sapevo vicino a queste persone: lui chiamò Paolo Patterello e ci trovammo a cena. Mi disse: Tu sei l’unico che non paga, è il momento che tu paghi noi (...) Devi 20 mila euro al mese. E se non pago? Allora finiamo quello che abbiamo lasciato in sospeso». In un secondo incontro la pretesa scende a 5 mila,«per lavorare tranquillo. Non pagai». L’avvocato Pietramala incalza: «Nessuno le ha chiesto soldi prima che lei li contattasse?». E chiede la convocazione dei due testi citati.

I misteri della vecchia mala

Al banco dei testimoni anche Marino Bonaldo, ex sodale di Maniero: per la Procura di Padova era lui la vittima designata, quando nel 1992 due killer spararono, uccidendo per sbaglio il giovane Matteo Toffanin.

Il pm Zorzi gli chiede dei suoi rapporti con Pattarello, che Bonaldo sostiene di conoscere solo di vista: «Ci siamo incontrati per caso in una via: mi disse che ci saremmo rivisti per progetti futuri, gli ho detto che non mi interessava, che avevo chiuso. Una mattina ho trovato le gomme della Mercedes che usava la mia compagna tagliate: pensavo fossero stati dei ragazzini, non un’intimidazione. Ho poi scoperto dalle indagini come è andata».

Tre ordigni “micidiali”e una pistola

Al banco dei testimoni, ieri, anche investigatori dei carabinieri e della Polizia. Si ricorda l’arresto di Andrea Lo Manto, fermato alla guida della sua Lancia Blu: «Era nervoso, così abbiamo perquisito l’auto e sotto il sedile, abbiamo trovato una pistola Beretta 765, rubata nel 2017 in una casa di Roncade, e 10 proiettili». Su una busta di plastica nell’auto, i Ris trovano anche quattro impronte di Sara Battagliarin, la compagna di Loris Trabujo. Sull’arma, chiede l’avvocato difensore della donna, Marco Marcelli? «No, sulla busta».

Poi è la Polizia Stradale a ricordare il fermo dell’auto di Salvatore Lodato. Anche lui è nervoso: «Nell’auto abbiamo trovato tre involucri avvolti in carta argentata: ordigni esplosivi con inneschi elettrici». Gli artificieri hanno chiarito in aula che si trattava di «ordigni artigianali, ma realizzati in maniera professionale». Due pesavano 6 etti, uno un chilo e 300 grammi: «Li abbiamo fatti brillare utilizzando il loro stesso innesco». Potenzialmente micidiali, chiede il pm? «Sì, basti pensare che le “marmotte” usate per far saltare i bancomat pesano sui 130 grammi». Per l’accusa i “mestrini” volevano vendicarsi di Felice Maniero e altri vecchi sodali: le bombe sarebbero state destinate a Paolo Tenderini. Alla fine, decideranno i giudici.