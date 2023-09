Venezia, il clochard Pasquale aggredisce 5 consiglieri. Ferito Centenaro (Lega)

Pasquale Aita, per tutti Pasquale, il clochard di piazzale Roma è tornato a colpire. Prima verbalmente e poi fisicamente cinque consiglieri regionali. A farne le spese il leghista Giulio Centenaro che ha rimediato una ferita non grave, ad un braccio, oltre alle maniche di giacca e camicia tagliate.

Proprio in questi giorni in Tribunale a Venezia è in corso un processo che lo vede imputato per una lunga serie di reati che vanno dall’ingiuria alla resistenza a pubblico ufficiale all’imbrattamento. Nonostante i numerosi Daspo firmati dal questore di Venezia e le denunce accumulate in anni, passa tranquillamente il suo tempo in piazzale Roma a ingiuriare a gran voce politici, appartenenti alle forze dell’ordine e giornalisti di passaggio. Mercoledì pomeriggio ha preso di mira cinque consiglieri regionali che terminata una commissione stavano rientrando a piazzale Roma a prendere le proprie auto per rientrare a casa.

Oltre a Centenaro c’erano Roberto Bet, Marco Dolfin e Giovanni Puppato della Lega e il Dem Jonatan Montanariello.

Prima Pasquale ha iniziato a insultarli con epiteti volgari e poi è passato alle vie di fatto. Ha lanciato all’indirizzo di Centenaro una bottiglia di acqua piena, mancandolo. La bottiglia ha poi colpito su una gamba Montanariello. A questo punto c’è stata un po’ di parapiglia durante il quale Aita ha ferito ad un braccio Centenaro. Non è chiaro con quale oggetto. Comunque il consigliere leghista si è fatto medicare e poi ha sporto denuncia alla Digos. Gli altri quattro consiglieri non hanno fatto alcuna denuncia.

Di origini napoletano ma nato in Germania è arrivato qui nel 2018 e ha già subito tre processi, altri due sono in corso