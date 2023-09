Primario ucciso 42 anni fa, si riapre il caso. Indagato il padre di un neonato morto

C’è un indagato, dopo 42 anni, per l’omicidio del professor Giorgio Montanari, direttore 51enne della clinica ostetrico-ginecologica del Policlinico di Modena, ucciso con sette colpi di pistola la sera dell’8 gennaio 1981.

La persona iscritta nel registro degli indagati è il padre di un neonato morto in seguito a lesioni che avrebbe riportato durante il parto nella clinica dove lavorava il medico veneziano. Morte che la famiglia del piccolo addebitava a Montanari e al suo staff.

Quello dell’omicidio Montanari è uno dei cold case che più di altri ha attirato l’attenzione e la curiosità di giornalisti e appassionati del genere, tra cui diversi criminologi. Ed è proprio grazie alla criminologa Antonella Delfino Pesce e all’analisi delle cartelle cliniche che riguardavano l’attività del primario che la procura di Modena ha riaperto il caso.

Anna Ponti, 93 anni, vedova di Montanari, non si è mai arresa nel chiedere giustizia. La donna vive a Venezia e alla notizia del primo indagato sulla morte del marito ha detto: «Non smetterò mai di ringraziare Antonella Delfino Pesce. Se non fosse stato per lei non sarebbe stato riaperto il caso». Anna Ponti era convinta che la verità fosse un’altra. Lei ha sempre ipotizzato che la morte del marito fosse frutto di gelosie di colleghi. Nonostante la sua convinzione a chi l’ha sentita dopo la notizia del primo indagato ha raccontato della sua grande soddisfazione e di accettare questa ipotesi anche se non era quella che per 42 anni ha coltivato nella sua mente.

Già oggetto di due archiviazioni, una nel 1991 e l’altra nel 2020 dopo la prima riapertura dell’inchiesta del 2017, il’caso Montanari’è stato riaperto a giugno di quest’anno con la decisione della Procura di Modena di avviare un ulteriore filone grazie ai nuovi elementi, e di nuove tecnologie investigative a disposizione degli inquirenti.

Al papà modenese gli inquirenti – l’indagine è condotta dalla squadra mobile di Modena – sono arrivati dopo aver riesaminato i documenti dell’epoca e, soprattutto, le cartelle cliniche dei pazienti. Il fascicolo relativo a quel parto complesso era già stato analizzato all’epoca dei fatti e i poliziotti, coordinati dalla procura, in questi mesi hanno ripreso in mano tutte le carte, indagando anche nell’ambiente sanitario.

Sono stati per questo ascoltati parecchi professionisti sanitari, in veste di persone informate sui fatti, ma al momento non vi sarebbero indizi chiave per arrivare a una prossima risoluzione del caso. Quella della vendetta del genitore è una pista. Nell’immediato, nell’81, la magistratura modenese si concentrò sull’ambito sanitario per la ricerca del killer. All’epoca dell’omicidio era da poco entrata in vigore la legge sull’aborto e il professore aveva lasciato libertà di coscienza ai suoi collaboratori. Una decisione che aveva provocato malcontento in Policlinico nonché attriti tra i professionisti coinvolti.

Montanari aveva ricevuto minacce, comprese buste con proiettili, e un suo collega, con il quale i rapporti non erano ottimali, finì indagato. Ma tutto finì in un nulla per ben due volte. L’ultima riapertura del fascicolo fu voluta dall’allora procuratore di Modena Paolo Giovagnoli, dopo che un’arma compatibile con quella utilizzata nel delitto del 1981, una pistola calibro 45, venne venduta all’asta dall’ufficio corpi di reato. Anche quella pista, però, alla fine non portò a nulla. Ora una pista e una serie di elementi consistenti. Basterà per fare giustizia?