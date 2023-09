Mestre, droga party davanti a bambini e anziani: «Situazione indecente, abbiamo paura»

«Siamo stanchi, abbiamo paura e dobbiamo tutelare le persone fragili che noi stessi seguiamo e abbiamo in carico». Jessica Morosini è direttore di Fondazione Venezia Servizi alla Persona, e parla a nome delle 17 persone (tutte donne tranne due uomini) che lavorano all’interno degli uffici, situati nel condominio Bandiera di via Rampa Cavalcavia, al centro dei riflettori dopo l’omicidio di agosto.

I lavoratori denunciano droga party sulle scale delle entrate dell’edificio, consumatori che si fanno di ogni genere di stupefacente incuranti di anziani bambini e famiglie, bottigliette con tanto di pipa utilizzare per il crack abbandonate ovunque, sangue. Con i lavori di ristrutturazione del condominio, la situazione è anche peggiorata, perché il grande stabile è completamente impacchettato, avvolto nelle impalcature, e questo fa si che le auto delle forze dell’ordine che transitano non scorgano facilmente il degrado.

«La situazione ha raggiunto livelli di indecenza imbarazzanti» spiegano i dipendenti del servizio che opera nell’ambito sociale e socio-sanitario e che ha in carico ben 800 persone nel campo dell’assistenza domiciliare ad anziani disabili e adulti. «Soprattutto perché proprio noi che ci occupiamo delle fasce di popolazione più fragili e che dunque conosciamo questi disagi, ci troviamo a dover denunciare quanto accade: ci suonano al campanello, dicendoci che si sono dimenticati le chiavi, scuse per nascondere la droga all’interno del condominio, nei contatori, vicino alla nostra porta. Troviamo di tutto dappertutto». Raccontano: «Due giorni fa non riuscivamo nemmeno ad entrare negli uffici perché c’erano quattro persone intente a consumare e le abbiamo dovute scavalcare. A volte ritardiamo l’apertura perché non riusciamo ad alzare le saracinesche a causa di distese».

Prosegue: «Il paradosso è che siamo un’azienda che si occupa di servizi alla persona (siamo accreditati dal Comune per la gestione domiciliare) e che cerca di aiutare la gente più fragile, ma ci rendiamo conto di trovarci in una situazione di impotenza e paura, soprattutto dopo l’omicidio, perché ci possiamo aspettare di tutto. Ci occupiamo di disagio e abbiamo queste situazioni davanti agli occhi». Chiariscono: «Capiamo le difficoltà del Comune e delle forze dell’ordine, non puntiamo il dito contro nessuno, ma siamo arrivati all’esasperazione, abbiamo paura e non ne possiamo più. La situazione sta diventando davvero insostenibile, ci vergogniamo ad accogliere operatori, utenti, famigliari e dirigenti». Il Servizio ha firmato petizioni su petizioni, assieme agli altri negozi e attività che insistono nel complesso residenziale, ma la situazione è solo peggiorata. Chiudono: «Non accusiamo nessuno, chiediamo più controlli e sicurezza per noi e per gli altri»