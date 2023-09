Nicoletta, il volontariato e l’amore per i gatti: ecco chi era la vittima dell’incidente a Fossalta di Portogruaro

La vittima dell’incidente nella serata di giovedì 14 settembre sulla provinciale per Fratta è Nicoletta Battisacco, cuoca in pensione. La donna stava percorrendo la strada in direzione di casa quando si è scontrata in curva con la vettura di un trentenne di Fossalta, ferito gravemente.

Battisacco aveva 70 anni e abitava in via Aldo Moro, dove la conoscono tutti, al civico 60. Persona eccentrica, esuberante e simpatica, Nicoletta amava soprattutto gli animali. In casa ha più di 15 gatti, tutti estremamente curati.

Aveva due figli e da tempo era nonna felice. Faceva parte dell’associazione Pazzi per le Pezze che si occupa di taglio e cucito e realizza anche per beneficenza favolose creazioni. Giovedì aveva confidato a un’amica di non essere nel pieno delle forze per colpa di un fastidioso mal di schiena.

Sulla dinamica dell’incidente, un frontale in curva in via Cesare Battisti al confine tra Portogruaro e Fossalta, non ci sono certezze. Nulla viene escluso ma è probabile l’errore. Tra le concause c’è l’asfalto bagnato. Era appena piovuto e la strada era particolarmente scivolosa. La velocità e la forza dell’impatto hanno poi contribuito a rendere pesante il bilancio.