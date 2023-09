Controlli dei carabinieri al condominio Mimose di Eraclea, sfratto esecutivo per due stranieri

Sfratto esecutivo da parte dei carabinieri al condominio “Mimose” in via Magnolie a Eraclea Mare. Si tratta di un complesso di 19 appartamenti, sui 96 totali, interessati da una procedura di sfratto esecutivo.

I militari della locale stazione hanno rintracciato, in uno degli appartamenti, due cittadini tunisini, entrambi non in regola con i documenti di soggiorno.

Ad uno è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni, mentre l’altro, già destinatario di un provvedimento di espulsione del 2014, è stato colpito da un nuovo decreto e, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato al Centro di permanenza e rimpatrio di Bari per il successivo effettivo rientro al paese di origine. Per quest’ultimo è scattata anche la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti essendo stati rinvenuti nella sua disponibilità poco più di 9 grammi di marjuana.